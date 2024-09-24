Выделено почти 72 млн грн: стало известно, сколько повесток планируют разослать по почте до конца года

Правительство выделило 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Это решение было принято на заседании Кабмина 24 сентября.

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Соответствующие документы попали в распоряжение СМИ. Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток ежемесячно.

"С целью укрепления обороноспособности государства выделить Министерству обороны 71 820 тыс. гривен для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки или его отдела, которые сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, и направление указанных повесток военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи рекомендованным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении", – говорится в распоряжении Правительства.

Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда государственного бюджета. Отчет об использовании этих средств должен быть представлен в Министерство экономики, Министерство финансов и Государственную казначейскую службу до 28 декабря 2024 года.

Напомним, что 9 июля на заседании Кабинета Министров был установлен порядок централизованной печати и отправки повесток военнообязанным почтой. Теперь печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или государственными предприятиями стратегического значения в полиграфической отрасли, на основе договоров между Министерством обороны, назначенным оператором почтовой связи и соответствующими государственными предприятиями.

Ранее сообщалось, что со вторника, 17 сентября, в Украине впервые прошел централизованный обмен повестками в электронном виде. Из всех ТЦК такие документы с электронными подписями начальников ведомств автоматически поступили на серверы "Укрпочты".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее адвокаты объяснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего своевременно свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.

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