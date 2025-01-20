'Выдержали там, где не выдержал бетон': Зеленский напомнил о подвиге 'киборгов', державших оборону ДАП. Видео

Каждый год 20 января Украина вспоминает подвиг защитников Донецкого аэропорта (ДАП), державших оборону в течение 242 дней. Эти отважные воины вошли в историю как "киборги", демонстрируя пример несокрушимости и мужества.

Видео дня

В этот день президент Владимир Зеленский призвал украинцев помнить, какой ценой происходит битва за нашу свободу и настоящее. Видео опубликовано в официальных соцсетях главы государства.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. Они держались до последнего там, где это казалось невозможным. Это история о чрезвычайной отваге. О людях, которые выдержали там, где не выдержал бетон... Честь и слава всем, кто боролся за Украину", – отметил он.

Почтил память защитников ДАП и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский: подчеркнув, что пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц Украины.

"Именно в эти дни, 10 лет назад, завершилась длившаяся 242 дня героическая оборона ДАП. Украинских защитников российские захватчики назвали "киборгами", потому что не могли понять, почему гарнизон аэропорта никак не удается взять штурмом", – подчеркнул генерал.

Он напомнил, что тогда украинские воины продемонстрировали незаурядное мужество, стальной дух и необычайную выдержку. Они стали настоящим символом невероятной стойкости и отваги украинского народа, который до сих пор продолжает героически бороться за независимость своего государства. Десятилетие назад оборона Донецкого аэропорта сорвала планы российских захватчиков и сковала действия вражеских войск, запечатлевшись в памяти украинцев и не только как одна из знаковых страниц современной миллиардной истории.

"Пример "киборгов" продолжает вдохновлять новое поколение защитников и защитниц на одержание побед во имя Украины! Вечная шана и честь всем воинам, отдавшим свою жизнь за нашу свободу! Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Слава Украине! Героям слава! – добавил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая 2014 года начался первый бой за контроль над Донецким аэропортом. Благодаря героическому противостоянию украинских воинов штурмовые группы российских сил были вынуждены отступить, понеся значительные потери личного состава.

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