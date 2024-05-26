10 лет назад 'Киборги' приняли первое сражение за Донецкий аэропорт: как это было

Ровно десять лет назад, в ночь на 26 мая 2014 года, началось первое сражение за контроль над Донецким аэропортом. В ходе этого противостояния штурмовые группы российских сил были вынуждены отступить, понеся значительные человеческие потери.

После боя 26 мая боевики несколько месяцев воздерживались от активности и не пытались штурмовать аэропорт, однако осенью 2014 года боевые действия в районе Донецкого аэропорта возобновились в значительно большем масштабе. Подробнее о событиях этого времени можно узнать в материале OBOZ.UA.

Так, в ночь с 25 на 26 мая 2014 года, группа пророссийских боевиков пыталась взять контроль над аэропортом, авиасообщение на котором было приостановлено еще 6 мая того же года.

Так, во время второй попытки атаки российские боевики заняли часть помещений здания аэропорта и выдвинули ультиматум, требуя от украинских сил, удерживавших позиции в старом терминале, сдаться и сложить оружие.

В 7:00 утра аэропорт объявил о временном прекращении обслуживания рейсов. Также позже Государственная авиационная служба Украины обнародовала изменения в правилах обеспечения полетов и навигационной информации, запретив полеты в Донецк до 18.00 26 мая.

Украинское правительство тогда также выставило ультиматум боевикам относительно освобождения захваченных зданий, однако ни одна из сторон не планировала идти на компромисс, и конфликт перерос в военное столкновение.

В медиацентре СНБОУ было объявлено, что подразделения армейского спецназа, поддержанные боевой авиацией, ударили по террористам, пытавшимся захватить международный аэропорт Донецка. Были вовлечены штурмовая и армейская авиация, а также высадился десант.

Тогда в результате эффективной спецоперации силы АТО уничтожили треть сепаратистского батальона "Восток". Среди боевиков вспыхнула паника, в то время как украинские военные подразделения успешно заняли позиции вокруг аэропорта.

Во время этого боя ни один украинский боец не погиб. Согласно данным Генерального штаба, трое военнослужащих получили ранения. Боевое сопротивление со стороны украинских сил стало неожиданным для боевиков, поскольку в прошлых похожих ситуациях украинские войска отступали под давлением мирных жителей.

В боях в аэропорту и близлежащих Песках в разное время принимали участие бойцы из 95-й и 79-й десантных бригад, военные из 3-го кировоградского полка спецназначения и батальона "Днепр-1", артиллеристы и танкисты из 93-й бригады, добровольцы из ДУК "Правого сектора" и батальона "ОУН", а также военнослужащие других военных подразделений.

Вечером 20 января 2015 года пророссийские боевики, продолжая штурм аэропорта, взорвали новый терминал Донецкого аэропорта, превратив один из крупнейших авиационных узлов страны в руины. Украинское военное руководство приняло решение вывести украинских бойцов, и 21-22 января последние (как считалось тогда) уцелевшие военные покинули разрушенный терминал.

23 января 2015 года после разрушения нового терминала вышла последняя группа с территории Донецкого аэропорта с позиции "Пожарка", которая располагалась между новым терминалом и диспетчерской башней. Однако в тот момент мало кто знал, что группа "Адама" продолжала оборону в пожарной части еще 2 дня.

За время противостояния Донецкий аэропорт стал символом непреклонности. Участники обороны аэропорта, прозванные "киборгами", обороняли аэропорт в течение 244 дней.

Ранее в OBOZ.UA рассказали историю киборга ДАП Виталия Бохонка, отдавшего жизнь за Украину. Он добровольцем пошел защищать страну в 2014 году, умер в госпитале 29 июля 2022 года после тяжелого ранения, полученного в боях вблизи Зайцева в Донецкой области.

Напомним, ежегодно 20 января Украина чтит память и подвиг воинов, ценой сверхусилий в течение 242 дней удерживавших международный аэропорт в Донецке. В боях за ДАП погибли более 100 украинских Героев, еще почти 500 получили ранения.

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