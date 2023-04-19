Выглядят чистыми и сытыми: фотографы Либеровы показали, в каких условиях живут российские пленные в Украине. Фото

Российские оккупанты, попавшие в плен к Силам обороны Украины, ждут обмена в условиях, напоминающих санаторий. Они имеют трехразовое питание с соблюдением калорий, госпиталь с рентгеном и стоматкабинетом и постоянное наблюдение психолога.

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Также пленные россияне могут выбирать, какую работу предпочитают выполнять – и даже получают за нее символическую плату. Фоторепортаж с одного из мест содержания пленных оккупантов показали фотографы Константин и Влада Либеровы.

"Мы давно хотели увидеть, в каких условиях живут те, кто с оружием в руках пришли к нам домой убивать. Оказалось, что их содержат, как в неплохом санатории. И, несмотря на абсолютно справедливую злость сначала, надо понимать, что это, на самом деле, хороший повод гордиться. Ведь Украина в этом аспекте проявляет себя как современное государство, придерживающееся цивилизованных европейских ценностей. В отличие от страны оккупанта. А еще это наш обменный фонд, помним об этом", – отметили фотографы.

В плену российских оккупантов Украина обеспечивает всем, что необходимо для жизни. Они получают полноценное трехразовое питание с соблюдением норм калорийности. Также к их услугам – собственный госпиталь, в котором есть рентген, современный стоматологический кабинет и квалифицированные врачи. Оккупанты находятся под постоянным наблюдением психолога.

"Выглядят они чисто и сыто. По словам работников лагеря, многие даже набирают вес. А еще улучшают состояние здоровья под постоянным медицинским наблюдением, например, среди "Вагнера" много заболеваний с запущенным гепатитом и туберкулезом", – отметили Либеровы.

В ожидании обмена пленные россияне могут работать. При этом им дают выбрать, чем они предпочитают заниматься: сбором пакетов или сбором мебели. За работу они получают символическую зарплату: около 30-40 гривен в день.

Эти средства пленные оккупанты могут тратить в местном магазине на средства гигиены, снеки или канцелярия.

"Работают шесть суток в неделю, воскресенье – выходной, можно прогуляться по территории, поиграть в футбол, в шашки, посмотреть телевизор в комнате отдыха, или пойти в церковь", – рассказали фотографы.

Однако, несмотря на то, что часть оккупантов дома, в РФ, жили хуже, чем в плену, большинство из них так и не раскаялись в том, что пошли воевать против Украины.

"Возможно, теперь вы думаете, что после такого отношения со стороны Украины они в большинстве своем начинают жалеть, что пошли на эту войну? Они начинают осознавать, что совершили страшное преступление? К сожалению, нет. По крайней мере, те, с кем успели пообщаться мы – так и не произнесли ни слова раскаяния. Они считают, что выполняли приказ, были вынуждены, не сделали ничего страшного. А некоторые из них даже до сих пор верят в победу России", – резюмировали украинские фотографы.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что 86% украинских военных подвергались физическим пыткам в российском плену. Схожие данные имеет также международная миссия Организации Объединенных Наций по правам человека.

Впрочем, Лубинец отказался озвучивать детали относительно пыток. По его словам, каждое привлечение внимания к пыткам пленных украинцев должностными лицами нашего государства приводит к тому, что "россияне начинают еще более жестоко обращаться с нашими военнопленными".

Также Лубинец рассказал о десятках видео казней воинов ВСУ оккупантами. Спецслужбы работают над идентификацией извергов из каждого из этих видео. Имена части палачей уже известны, а одного из них настигла казнь: он был ликвидирован Силами обороны на одном из направлений, где ведутся бои.