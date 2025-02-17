Выгорели дотла: в Воронеже уничтожены российские комплексы РЭБ Р-330Ж, которые собирались отправить на фронт. Видео

В русском Воронеже уничтожены российские комплексы РЭБ Р-330Ж, которые собирались отправить на фронт. Вражеская техника выгорела дотла.

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О специальной операции по уничтожению дорогостоящих автоматизированных станций помех "Житель", которая произошла в ночь с 27 на 28 января 2025 года, сообщило Главное управление разведки. Комплексы РЭБ Р-330Ж были расположены на заводе "Протек", где их производят.

"Пожар в воронеже сожрал двух "жителей" – российские комплексы РЭБ Р-330Ж выгорели дотла", — подчеркнули в ГУР.

Разведчики рассказали, что эти комплексы РЭБ Р-330Ж Россия собиралась отправить в зону боевых действий преступной войны против Украины, но пожар в Воронеже сожрал обоих "жителей".

Также в ГУР назвали уничтожение этих систем "серьезной утратой для страны-агрессора". В то же время, разведчики не назвали причину пожара на российском заводе "Протек" в городе Воронеж.

Что известно о российских комплексах РЭБ Р-330Ж

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" разработан для автоматического обнаружения, пеленгирования и анализа радиоизлучений в заданном частотном диапазоне. Это устройство было изготовлено компанией ОАО НПП "ПРОТЕК" из Воронежа.

Комплекс способен генерировать помехи абонентским терминалам спутниковых систем связи Inmarsat и Iridium. Кроме того, он влияет на аппаратуру, используемую для навигации через спутниковую систему GPS (NAVSTAR), а также на базовые станции и конечные устройства сотовой связи.

Станция помех Р-330Ж "Житель" может создавать серьезные затруднения для пользователей GPS-навигации и мобильной связи.

Комплекс также производит автоматизированную синхронизацию с другими аналогичными станциями для пеленгирования источников излучения и определения их координат.

АСП Р-330Ж "Житель" имеет возможность ведения телекодового обмена с руководящим пунктом для получения задач по боевой работе и предоставления отчетов о результатах. Кроме того, станция автоматически производит тестирование аппаратуры и обнаруживает неисправные элементы.

Благодаря способности вести картографические данные система позволяет отображать информацию об обнаруженных источниках радиоизлучения на электронной карте местности или в координатной сети.

По информации военных аналитиков, АСП Р-330Ж "Житель" использовались оккупационными войсками в Донбассе с 2014 года, а более ранние версии этого комплекса применялись еще во время первой чеченской кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине украинские защитники из 47-й бригады "Магура" разгромили бронеколонну российских оккупантов, пытавшихся прорваться с советскими флагами на технике. Вражеское подразделение, состоявшее из более десятка танков и роты военных, потерпело сокрушительное поражение.

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