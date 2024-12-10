Выход войск РФ из Сирии не поможет, а наоборот навредит вражескому войску в Украине: интервью с майором Гетьманом

Контингент российских войск в Сирии, очевидно, не может быть многочисленным, чтобы существенно усилить оккупационную армию на украинском фронте. Более того: этот вынужденный шаг будет иметь негативное влияние на моральное состояние вражеского войска, ведь де-факто речь идет о сдаче позиций России в стране, которую она контролировала.

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В этой ситуации западному сообществу стоит вспомнить пафос кремлевского вождя Владимира Путина, который еще недавно кичился своими "безграничными" способностями в Сирии. Учитывая эти заявления и реальность, не зря сегодня в пабликах вспоминают, что в свое время после выхода советских войск из Афганистана Советский Союз настолько "усилился", что вскоре развалился, и проводят параллели с путинской Россией и ее уходом из Сирии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Стало известно, что Россия начала выводить войска из Сирии. Страна-оккупант оставляет там только две военные базы. Считаете ли вы, что эти силы могут укрепить врага на украинском фронте?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, какое количество россиян выходит из Сирии. Однако пока я не вижу никакой информации, кроме инсайдерской, об этом. Когда мы увидим эти цифры, можно будет анализировать. Но, насколько мне известно, там был относительно небольшой – в масштабах нашей войны – контингент российских войск, поэтому не думаю, что он существенно усилит армию РФ на этой войне.

В российских пабликах заявляют, что армия РФ усилится, мол, это дополнительные силы. В то же время, таким "экспертам" напоминают, что через пару лет после вывода войск из Афганистана Советский Союз так "усилился", что развалился. Итак, здесь можно провести шуточную, но параллель.

В то же время, можно сказать наверняка, что вывод российских войск из Сирии отнюдь не улучшает моральное состояние этого войска. Думаю, после падения режима Асада и реакции на это всего мира, ситуация там будет невеселой.

Напомню, что когда Путин строил эти две базы в 2017 году, он заявлял, что, мол, эти базы здесь навсегда, что любые террористы получат такой отпор, который не могут себе представить. Он говорил об этих базах так же пафосно, как о ядерном оружии, "Орешнике". Поэтому хотелось бы, чтобы западное сообщество сравнило то, что и главное – как он это говорил, с тем, что происходит сейчас. Действительно, путинская Россия остается силой, остается угрозой нашей стране, но то, что он рассказывает, не соотносится с реальностью.

– Ранее Путин имел в Сирии комплексы С-300 и ЧВК "Вагнер", затем была информация, что и первое, и второе было выведено. Итак, по крайней мере, ни одного комплекса С-300 там точно не осталось?

– Здесь следует понимать, могут ли повлиять на общую ситуацию несколько комплексов С-300, которые могут быть выведены из Сирии в случае, если они там остались. Понятно, что они повлияют, но нужно понимать, о каком именно количестве может идти речь. Потому что оценки "много" или "мало" – это вообще ни о чем (в 2016 году Россия сообщала о размещении батареи С-300 на военной базе в Тартусе, ранее комплекс С-400 был развернут на базе Хмеймим. – Ред.).

– Из-за опасности ударов дальнобойными ракетами, в частности, ATACMS, Россия переместила на авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области фронтовые бомбардировщики Су-34, которые ранее держала ближе к линии фронта. Очевидно, таким образом, увеличивается время подлета вражеской авиации. Насколько это хорошая новость для нас?

– Мы понимаем, что и самолеты и дальнобойные ракеты все равно прилетят, если их дальность полета, скажем, 1000 километров. Если их оттянут на несколько сотен километров, это не значит, что они не смогут достичь целей в Украине, которые ставят перед собой. Таким образом, атаковать все равно будут.

В то же время, когда увеличивается время подлета, значит, у нас появляется больше времени на реагирование на эти действия врага и на лучший отпор. Это тоже очевидно. Плюс это приводит к дополнительным расходам для россиян, как на горючее, так и на другие ресурсы. Потому что подготовка и обслуживание самолета после полета иногда длится в десять раз больше, чем сам полет.

– По вашему мнению, может ли у Украины появиться возможность наносить удары по военным аэродромам России на расстоянии более 300 километров? Можем ли мы получить такую опцию при президенте США Трампе?

– Баллистические ракеты малой и средней дальности, которые летают на несколько тысяч километров, что-то вроде "Орешника" или "Искандера", о которых сейчас много говорят – вряд ли. Многие говорят о том, чтобы мы могли использовать дальнобойные крылатые ракеты. Но я хотел бы обратить внимание на одну вещь.

Давайте посмотрим на размеры ракеты Storm Shadow и Scalp (длина первой 6,5 метров, второй 5,1 метра. – Ред.). А теперь давайте посмотрим на длину ракеты, которую мы очень хотим – Tomahawk (6,25 или 5,56 метров. – Ред.). Длина у них примерно одинаковая. Взрывная часть в Tomahawk, в Storm Shadow и Scalp примерно одинаковая. А головка самонаведения, думаю, не может быть больше у Storm Shadow и Scalp, чем у Tomahawk. То есть они созданы примерно по одной технологии.

Возникает вопрос: почему Tomahawk летает на несколько тысяч километров, а Storm Shadow и Scalp не более, чем на 500? Простой вопрос. Если просто посмотреть на размеры, то можно спросить: а не может ли Storm Shadow летать так же, как Tomahawk? Что ему мешает так летать? Ничего.

Эти ограничения искусственные. Если нужно, они могут летать и дальше. У производителей ракет есть две дальности полета: первая для внутреннего потребления, вторая – для экспортного потребления. То есть то, что идет на экспорт обычно летает на меньшее расстояние, чем то, что страна производит для себя. Насколько я помню, у "Искандеров", которые Россия продает, есть дальность 250-300 километров, а те, которые для себя летят на 500-550 километров. А это одинаковые ракеты. Следовательно, это искусственное ограничение. Так же и с оружием, которое передается нам.

Нам не нужно просить ракеты, летающие далеко. Storm Shadow и Scalp летают далеко, если будет такая политическая воля.