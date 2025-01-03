'Выполнить любую задачу даже ценой смерти': в ССО показали новый фрагмент дневника ликвидированного на Курщине солдата КНДР

В дневнике солдата из Северной Кореи Генг Хонг Джонга, которого ВСУ уничтожили на Курщине, велись записи о действиях на поле боя и указании выполнять все задачи ценой собственной жизни. Так что диктатор Ким Чен Ын отправляет своих военнослужащих в Россию, чтобы они получили боевой опыт и были готовы к возможной войне.

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Новый фрагмент дневника рядового Джонга показала пресс-служба Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сам же лидер КНДР до сих пор не признал факта, что отправляет своих солдат на помощь армии РФ.

"Северокорейские военные имеют приказ выполнять задачи даже ценой собственной жизни в тысячах километрах от дома ради партии и интересов Ким Чен Ына, что показывает реальное отношение диктатора к собственным войскам", – говорится в сообщении.

Далее следует перевод записи с блокнота военного ССО Северной Кореи Гёнг Хонг Джонга, где важнейшим является "фронт антиимпериалистической и классовой борьбы, а важнейшая задача – боеготовность" и готовность на случай войны.

"Все силы – в завершение подготовки к войне!", этого требует революция, этого требуют нынешние обстоятельства, это – боевой лозунг, который следует высоко поднять на флаг нашим вооруженным силам всех уровней", – писал Джонг.

Северокорейский военный был уверен, что нужно быть не батальоном, действующим только на словах, а батальоном, который идет в бой сразу после приказа и выполняет "любую задачу даже ценой смерти".

"Это и есть цель, которой должен достичь каждый батальон в наших вооруженных силах, это и есть дух этого съезда", – отмечал Джонг.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в дневнике северокорейского солдата Генг Хонг Джонга была найдена "инструкция" по борьбе с дронами. В ней говорится об использовании живой приманки. Записи сопровождаются иллюстрациями, где пошагово описан метод ликвидации дронов.

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