Выполнял сверхсложную боевую задачу: на фронте погиб украинский воин с позывным "Бэтмен". Фото

На войне против российских оккупантов 30 августа 2023 года погиб 30-летний защитник Украины Илья Долматов (позывной "Бэтмен"). Он жил в Каховке Херсонской области.

О том, что воин пал смертью храбрых, 14 октября сообщила Каховская городская территориальная громада в Facebook. Там заявили, что Героя не стало при выполнении сверхсложного боевого задания.

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Долматов учился в местной школе № 6. В 2014 году он пошел добровольцем в зону АТО и стал на защиту Донецкого аэропорта.

Представители громады назвали Долматова смелым и бесстрашным человеком. Дома его ждали жена и мать.

"Всегда соглашался идти первым на выполнение самых трудных задач. Каждый нуждающийся мог рассчитывать на его надежное плечо", – сказано в сообщении.

Церемония прощания назначена на 17 октября в Михайловском соборе в Киеве. Похоронят Илью Долматова на Лесном кладбище.

На странице в Facebook Максим Кривцов, который знал "Бэтмена", рассказал о характере воина: "Он не жил – он курился. Даже на войне. Он – Человек с большой буквы, Человек-эпох. Даже на самые трудные и сомнительные задачи, которые все же нужно было выполнять, он всегда соглашался едва ли не первый".

Кривцов отметил, что везение часто спасало Долматова от смерти. Побратим вспомнил, как во время одного из сильных обстрелов он с удивлением заметил, что "Бэтмен" в своем окопе спокойно играл в игру на телефоне.

Как писал OBOZ.UA:

– В сражении с российскими захватчиками погиб 44-летний житель села Большие Кринки на Полтавщине Владимир Плисецкий. Свой последний бой мужчина принял в районе Ивановки на Харьковском направлении.

– На фронте также погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Последнее боевое задание он выполнял недалеко от села Подолы Купянского района.

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