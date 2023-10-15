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Выполнял сверхсложную боевую задачу: на фронте погиб украинский воин с позывным "Бэтмен". Фото

Дарья Дурова
War
3 минуты
438
При выполнении боевого задания пал смертью храбрых Илья Долматов

На войне против российских оккупантов 30 августа 2023 года погиб 30-летний защитник Украины Илья Долматов (позывной "Бэтмен"). Он жил в Каховке Херсонской области.

О том, что воин пал смертью храбрых, 14 октября сообщила Каховская городская территориальная громада в Facebook. Там заявили, что Героя не стало при выполнении сверхсложного боевого задания.

Илья Бэтмен Долматов
Долматову было 30 лет
Молодой украинец отдал жизнь за родную страну
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Долматов учился в местной школе № 6. В 2014 году он пошел добровольцем в зону АТО и стал на защиту Донецкого аэропорта.

Илья Долматов жил в городе Каховка

Представители громады назвали Долматова смелым и бесстрашным человеком. Дома его ждали жена и мать.

У воина был позывной Бэтмен
Знакомые говорят, что украинец был мужественным и с хорошим чувством юмора

"Всегда соглашался идти первым на выполнение самых трудных задач. Каждый нуждающийся мог рассчитывать на его надежное плечо", – сказано в сообщении.

Церемония прощания назначена на 17 октября в Михайловском соборе в Киеве. Похоронят Илью Долматова на Лесном кладбище.

Погиб украинский защитник из Каховки
Его похоронят 17 октября

На странице в Facebook Максим Кривцов, который знал "Бэтмена", рассказал о характере воина: "Он не жил – он курился. Даже на войне. Он – Человек с большой буквы, Человек-эпох. Даже на самые трудные и сомнительные задачи, которые все же нужно было выполнять, он всегда соглашался едва ли не первый".

Побратим рассказал, что Долматов не жил, а курился
У мужчины остались мать и жена

Кривцов отметил, что везение часто спасало Долматова от смерти. Побратим вспомнил, как во время одного из сильных обстрелов он с удивлением заметил, что "Бэтмен" в своем окопе спокойно играл в игру на телефоне.

Долматов погиб на войне против российских оккупантов
Выполнял сверхсложную боевую задачу: на фронте погиб украинский воин с позывным "Бэтмен". Фото

Как писал OBOZ.UA:

– В сражении с российскими захватчиками погиб 44-летний житель села Большие Кринки на Полтавщине Владимир Плисецкий. Свой последний бой мужчина принял в районе Ивановки на Харьковском направлении.

– На фронте также погиб выпускник Харьковского университета Сковороды Владимир Геращенко. Последнее боевое задание он выполнял недалеко от села Подолы Купянского района.

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