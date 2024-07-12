Выполнял задание в Донецкой области: на фронте погиб солдат Михаил Колесник из Черкасс. Фото

В Черкассах прошло прощание с солдатом механизированного взвода Михаилом Колесником. Герой погиб в боях с российскими оккупантами в Донецкой области.

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Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook. Михаил Колесник родился и вырос в Черкассах, учился в общеобразовательной школе №5.

Впоследствии он получил специальность "финансы и кредит" в Черкасской банковской академии. Свою военную службу он проходил в должности водителя механизированного взвода, выполняя задачи в Донецкой области.

Михаил Колесник погиб в возрасте 34 лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 5 июля в результате артиллерийских обстрелов в Покровском районе Донецкой области погиб военнослужащий из Волыни Валентин Шалепина. Герою было всего 28 лет.

– В бою на фронте 6 июня погиб кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач. Спортсмен защищал страну в составе десантно-штурмовых войск. Теперь Герою навсегда 37 лет.

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