Вырос в Украине, но воевал за Россию: ликвидирован 'полковник ДНР', который был комендантом в Енакиево. Фото

В Украине ликвидирован очередной оккупант, командир российского батальона "Бора" Александр Площенко. От большинства других, превращенных украинскими воинами в "хорошего русского" оккупантов он был уроженцем одного из западных регионов Украины, но предал свою родину.

Против Украины коллаборант воевал еще с 2014 года, был "военным комендантом" в оккупированном городе Енакиево, расплата за содеянное настигла его в начале ноября этого года. О ликвидации предателя сообщили украинский офицер Анатолий Штефан и OSINT-аналитик Necro Mancer.

Что известно

Площенко предал Украину и поднял оружие против собственного народа еще в далеком 2014 году. За предательство Россия расплатилась с ним "повышением по службе": на момент смерти он дослужился до звания "подполковника" и успел примерить на себя роль гауляйтера.

"Успешно демобилизирован командир добровольческого батальйона "Бора" подполковник дЫнЫрЫ Площенко Александр "Капля". Родился и вырос в Украине, позже переехал в город Краснодар. Орк первой волны 2014 года в Краматорске, позже военный комендант Енакиево", – написал Штефан.

Necro Mancer уточнил, что к моменту начала российской агрессии против Украины в 2014 году Площенко жил в городе Кропоткин Краснодарского края. Оттуда родившийся в Украине "русский" отправился на Донбасс, чтобы убивать бывших соотечественников.

"Уроженец Западной Украины, краснодарец Площенко Александр Валерьевич 1970 года рождения по кличке "Капля" из Кропоткина в 2014 понаехал на Донбасс, заделался "подполковником" и командиром ОПГ "Бора", но 05/11/25 таки отбегался", – не без сарказма отметил Necro Mancer.

Российские пропагандисты в некрологах утверждают, что оккупант, мол, с юных лет грезил военной службой, но в военное училище ему якобы не позволил вердикт комсомольского собрания, счедшего его недостойным. Когда же РФ развязала войну против Украины – он сразу же усмотрел в ней свой "карьерный лифт" – и отправился убивать людей в соседнюю страну.

На бывшей родине "заслуги" предателя признали: с августа 2016 года он удостоился собственного профиля в базе "Миротворец".

А российские пропагандисты в рамках понятной лишь им логики назвали уроженца Украины "сыном своего народа", "частичкой своего времени и своего государства". Ликвидацию же предателя на территории преданного им государства, ставшего жертвой российской агрессии, в РФ окрестили "гибелью за свой народ и страну".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в России сообщили о смерти актера, который ушел в штурмовики. Борис Половинкин, прославившийся в РФ ролью в сериале "Участковый детектив", был ликвидирован прямо в блиндаже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!