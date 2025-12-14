Вырвали глаза российскому 'Триумфу': 'Призраки' ГУР в Крыму поймали две дорогостоящие РЛС оккупантов. Видео

Украинские защитники провели очередную успешную операцию на территории оккупированного Крыма. В итоге бойцы спецподразделения Главного управления разведки МО Украины "Призраки" поразили две радиолокационные станции врага.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР 14 декабря. Там также обнародовали видео результативной работы.

"Вырвали глаза русскому "триумфу" – "Призраки" ГУР в Крыму поймали две дорогостоящие РЛС оккупантов", – говорится в сообщении.

Поразить российские РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6, которая входит в состав зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", мастерам спецподразделения ГУР удалось 13 декабря в рамках системной работы на территории оккупированного Крыма.

Военные подчеркнули, что очередной трофей "Примар" ГУР является еще одним подтверждением эффективности украинского вооружения и высокого мастерства спецназовцев военной разведки, а также показательным этапом системной демилитаризации временно оккупированного Крыма, в частности его очистки от российских систем ПВО.

Что известно о РЛС Каста 2Е2

Каста-2Е2 – российская подвижная маловысотная трехкоординатная радиолокационная станция дециметрового диапазона кругового обзора режима дежурства. Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах.

В состав станции радиолокации входят:

Аппаратная машина №1;

Антенная машина №2;

Дизель-электростанция (машина №3);

Прицеп кабельной укладки.

Что известно о РЛС 96Л6Е

Радиолокационная станция – всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6Е предназначена для обнаружения и измерения координат целей, может входить в состав средств ЗРС С-300ПМУ, С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2 как автономное средство6 90Ж6Е2 и сочетается с КП АСУ типа "Байкал-1Е", "Сенеж-М1Е" или КП РТВ типа "Основа-1Е", "Поле-Е".

РЛС 96Л6Е обеспечивает:

обзор заданных зон обнаружения и автоматический отбор первоочередных целей для завязывания трасс;

автозахват на автосопровождение трасс целей (пеленгов) с присвоением номеров;

опознание национальной собственности целей;

автоматический отбор первоочередных целей для выдачи ЦП на РПН;

автоматическую выдачу на РПН координат целей, сопровождаемых РПН, для обеспечения координатной поддержки;

распознавание 4-х классов целей – самолетов, вертолетов, ДПЛА и ракет.

Напомним, 12 декабря стало известно, что ГУР МО Украины осуществило еще одну удачную операцию на территории оккупированного Крыма. В результате авиарейда был уничтожен 1 транспортный самолет Ан-26 и 2 радиолокационные системы оккупантов.

Как писал OBOZ.UA, ранее сообщалось, что за две недели украинские защитники из ГУР уничтожили восемь вражеских целей на временно оккупированном полуострове Крым. Среди них – самолет государства-агрессора Су-24. Также среди пораженных целей: радиолокационная станция 39Н6 "Каста-2Е2", БПЛА "Орион" и две РЛС 48Я6-К1 "Подлет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!