Вырыто более 3 тыс. метров окопов и траншей: Наев рассказал об укреплении украинской границы. Видео

Украинские военные продолжают усиливать оборону на границе между Украиной и Белоруссией. Только в течение этой недели они выкопали на госгранице более 3 тысяч метров окопов и траншей.

Также было изложено более 2000 мин. Об укреплении украинской границы рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, который проинспектировал проделанную работу пограничных подразделений.

"На государственной границе Украины мы принимаем все необходимые меры для повышения наших оборонных способностей", – рассказал Наев.

Также наши военные прорыли около 2500 тысяч метров противотанкового рва.

Наев отметил, что работы по укреплению на границе будут продолжаться и дальше, с целью повышения оборонных возможностей Украины в случае вторжения врага с севера.

"Мы и дальше будем продолжать эту работу для повышения наших оборонных способностей, чтобы в случае чего всегда были готовы адекватно действовать на враждебные намерения", - отметил генерал-лейтенант.

Видео дня

Напомним, что в соседней Беларуси 22 и 26 сентября запланирована активная фаза военных учений, стартовавших ранее. Они не создают военной угрозы для Украины, но есть определенная опасность, поэтому наши защитники будут адекватно реагировать.

Ранее Сергей Наев отмечал, что в сентябре-2023 в Беларуси запланировано несколько совместных учений ОДКБ, которые Россия может использовать в своих целях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!