Высадка десанта и захват плацдарма: Наев рассказал о тренировках украинских защитников и показал видео

Украинские воины Вооруженных сил Украины совместно с Территориальной обороной провели учения по высадке речного десанта и захвата плацдарма, занятого условным противником. Они использовали военную технику, переданную нам американскими партнерами.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев. 19 мая на своем Telegram-канале он поделился эффектным видео тренировки дивизиона речных катеров, которая включала сценарий уничтожения вражеской ДРГ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Наев отметил, что десантная операция, независимо от масштаба, – одна из самых сложных тактических операций. Она требует не только чрезвычайно интенсивной поддержки, но и отработанных до автоматизма действий личного состава.

"Это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие Северное направление. Я удовлетворен подготовкой наших подразделений", – заявил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что воины максимально приближали условия к боевым, чтобы учения прошли эффективно.

Наев показал один из катеров ВСУ и рассказал, что тот "напичкан современной электроникой", имеет на вооружении несколько крупнокалиберных пулеметов и автоматический гранатомет.

Генерал-лейтенант поблагодарил Соединенные Штаты за военную помощь, а наших защитников – за смелое исполнение задания по обороне государства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 18 мая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие сражения ведутся за Бахмут и Марьинку на Донетчине.

– За минувшие сутки враг совершил 39 ракетных и 39 авиаударов, 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Детально об этом можно прочитать в последней сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

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