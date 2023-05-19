newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Высадка десанта и захват плацдарма: Наев рассказал о тренировках украинских защитников и показал видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
3,1 т.
Наев рассказал об учениях наших военнослужащих

Украинские воины Вооруженных сил Украины совместно с Территориальной обороной провели учения по высадке речного десанта и захвата плацдарма, занятого условным противником. Они использовали военную технику, переданную нам американскими партнерами.

Видео дня

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев. 19 мая на своем Telegram-канале он поделился эффектным видео тренировки дивизиона речных катеров, которая включала сценарий уничтожения вражеской ДРГ (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Катера наших военных
Высадка речного десанта

Наев отметил, что десантная операция, независимо от масштаба, – одна из самых сложных тактических операций. Она требует не только чрезвычайно интенсивной поддержки, но и отработанных до автоматизма действий личного состава.

"Это маленькая часть первоочередных задач, к которым всегда готовы воины, защищающие Северное направление. Я удовлетворен подготовкой наших подразделений", – заявил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что воины максимально приближали условия к боевым, чтобы учения прошли эффективно.

Военный катер
Учения ВСУ провели совместно с ТрО
Наши защитники

Наев показал один из катеров ВСУ и рассказал, что тот "напичкан современной электроникой", имеет на вооружении несколько крупнокалиберных пулеметов и автоматический гранатомет. 

Генерал-лейтенант поблагодарил Соединенные Штаты за военную помощь, а наших защитников – за смелое исполнение задания по обороне государства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 18 мая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие сражения ведутся за Бахмут и Марьинку на Донетчине.

– За минувшие сутки враг совершил 39 ракетных и 39 авиаударов, 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Детально об этом можно прочитать в последней сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!