Вышли в свет почтовые марки от ОККО и 'Повернись живим', нарисованные бойцами ТрО

В конце июля вышли уникальные почтовые марки, посвященные и нарисованные бойцами ТрО. Инициаторами этого выпуска стали сеть ОККО и Фонд "Повернись живим". Авторами эскизов выступили бойцы ТРО Руслан Пихота и Тамара Полищук. Серия выпущена по индивидуальному дизайну в рамках услуги "Собственная марка" от Укрпочты. Средства от их продажи пойдут в фонд инициативы "ОКО за ОКО 2. Озброїмо Тро до зубів", цель которой собрать 400 миллионов гривен на обеспечение коллективным пехотным вооружением всех бригад Территориальной обороны, которые прямо сейчас защищают Украину.

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Каждый марковый лист напечатан в единственном экземпляре, поэтому способен стать уникальным лотом для любой филателистической коллекции. Кроме того, собственные марки имеют отдельный номинал, позволяющий оплачивать письменную корреспонденцию внутри страны. Приобрести марки можно будет на специализированном онлайн-аукционе, который в августе проведет Фонд "Повернись живим". Дополнительно, на каждом листе марок прошит код с видеообращением от авторов.

"Бойцы Теробороны, люди совершенно разных мирных профессий, которые покинули свой дом, работу, бизнес и присоединились к рядам защитников нашей независимости. Выпущенные марки – это дань их мужеству. И в то же время это проявление их оптимизма и веры в победу. Наш замысел заключался в том, чтобы дизайн марок разработали художники и иллюстраторы, которые сами сейчас находятся в рядах ТрО. От этого марки приобретают дополнительную, особую ценность", – комментирует руководитель департамента коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Автор одного из эскизов Роман Пехота для отражения типичного пути бойца ТрО – от начала полномасштабной войны и до предстоящей победы – выбрал жанр комикса, в котором собственно и работает. Раньше Роман работал в детском издательстве в Харькове. Не профессиональный художник, хотя с детства любил рисовать. Художественной графикой всерьез увлекся уже на фронте – это помогает поддерживать настроение и ему самому, и побратимам. Тамара Полищук, автор второго сюжета, родом из Киева и иллюстратор по профессии. До российского вторжения учавствовала в нескольких персональных выставках. А сейчас несет службу в рядах ТРО. Ее сюжет "В дороге" также наполнен позитивом, а персонажами являются не только воины ТрО, но и их четвероногие друзья.

Как уже сообщалось, с 11 апреля сеть ОККО и Фонд "Повернись живым" положили начало инициативе "ОКО за ОКО 2. Вооружим ТрО до зубов", благодаря которой планируется закупить 300 минометов 82-мм калибра, 200 крупнокалиберных пулеметов и 100 автоматических 40-мм гранатометов для всех бригад ТрО, которые сейчас защищают наше государство – общей стоимостью 400 миллионов гривен. Для этого сеть ОККО отчисляет по 1 грн. с каждого проданного литра топлива Pulls. Поддержать проект также можно, переведя средства на спецсчет инициативы: https://okozaoko.okko.ua

По состоянию на конец июля аккумулировано уже более 50% необходимой суммы.