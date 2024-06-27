В среду, 26 июня, Папа Римский Франциск встретился с родственниками украинских защитников из бригады "Азов", незаконно осужденных в России. Встреча состоялась во время всеобщей аудиенции, на которую четверо украинок были приглашены Архиепископом Висвальдасом Кульбокасом, апостольским Нунцием в Украине.

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Об этом сообщила Ассоциация семей защитников Азовстали на своей странице в Facebook. "Татьяна, Тамара, Алла и Виалетта, борющиеся за освобождение своих родных, после завершения общей аудиенции, представили свои истории, боль и чаяния Папе Франциску", – говорится в сообщении.

Женщины рассказали Папе, что РФ незаконно осудила более 100 бойцов Азова, присудив им сроки от десяти лет до пожизненного заключения. Они также подчеркнули, что оккупанты до сих пор не вернули все тела павших защитников Мариуполя и Азовстали.

Женщины обратили внимание Папы на последние обмены пленными, отметив, что среди вернувшихся из российского плена не было ни одного бойца бригады "Азов", поскольку российская сторона отказывается их обменивать.

"Красный Крест нам обещал, что у нас будет связь с ними, но мы не получаем ни писем, ни звонков, и даже не говорят нам о местонахождении. То есть мы просто узнаем информацию от вернувшихся из плена или от СМИ", — отметила Тамара.

"Мы пытаемся донести все эти переживания и страдания наших родных каждому, к кому мы приходим на встречу, и просим о помощи. Поэтому сегодня находимся здесь, чтобы Папа услышал нас, услышал наши истории, услышал о наших ребятах, понял, насколько долго они там и через какие страдания они прошли", — добавила Алла.

Во время аудиенции Папе Франциску была передана брошюра с основной информацией о пленных защитниках "Азовстали", включая сведения о страшном теракте в Оленовке, совершенном россиянами в ночь на 29 июля 2022 года. Женщины передали Папе символические подарки: детские рисунки, книгу и уменьшенную копию монумента с Софийской площади, посвященного пленным защитникам Мариуполя.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия "осудила" на 25 лет колонии защитника Мариуполя из "Азова" Владислава Андрианова. Украинский военный – парень полицейской Марьяны Чечелюк, которую 31 мая освободили из российского плена.

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