Высокоточное оружие: к эксплуатации в ВСУ допустили новый ударный беспилотный комплекс. Фото

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации новый ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D. Его разработала компания "Украинская бронетехника". Комплес представляет собой уже снаряженный высокоточный FPV-дрон, основой которого является 60-мм осколочная мина.

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О новом оружии рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. Он назвал UB60D идеальным решением для современной войны

Основным преимуществом UB60D является то, что дрон не требует дополнительного снаряжения боевой частью, что существенно экономит время подготовки к применению.

"Именно поэтому UB60D — это высокоточное оружие, которое является идеальным решением для современной войны", — заявил гендиректор "Украинской бронетехники".

В состав комплекса также входит наземная станция управления, что обеспечивает эффективное применение дрона на поле боя.

UB60D предназначен для поражения живой силы противника и легкобронированной техники.

Его конструкция объединяет боевую часть и систему управления в единый функциональный блок, что позволяет применять дрон непосредственно сразу после получения.

Комплекс обладает высокой мобильностью – дрон легко транспортируется и быстро приводится в боевую готовность. Кроме того, он не требует длительного обучения оператора.

Бельбас также отметил, что UB60D успешно прошел испытания в зоне боевых действий. По его словам, первые образцы еще в январе 2025 года прошли боевое тестирование. Испытали их на Покровском направлении в населенном пункте Удачное.

А сейчас новые дроны UB60D активно используют беспилотные батальоны на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, к эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон R34-T с лазерным наведением. Он обладает защищенными каналами связи и устойчивостью к воздействию РЭБ. Назначен новый беспилотник для лазерной подсветки целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами.

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