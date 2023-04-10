Выставляют на улицу: под Мариуполем оккупанты выселяют всех жителей села, чтобы разместить там своих военных

Российские оккупанты начали выселять местных жителей из села Лесное под Мариуполем, чтобы разместить там своих военных. Формально-вымышленный повод – отсутствие подтверждения права собственности и личности.

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Все домовые книги сгорели в конторе лесхоза в Мариуполе. Об очередном военном преступлении государства-террориста сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Поэтому при содействии местной коллаборантки Натальи Мухи оккупанты начали выселение жителей. Буквально на улицу с "национализацией" домов", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в указанном селе осталось семь семей, в основном пенсионеры, также есть несколько переехавших из Мариуполя.

Андрющенко отметил, что Лесное расположено очень удобно для россиян – рядом с пгт Никольское прямо посреди леса – подальше от лишних глаз и вблизи основного места расположения оккупантов в самом Никольском.

Напомним: оккупанты разрушили и изуродовали в Мариуполе Донецкой области все, до чего смогли дотянуться. Например, по предварительным данным, захватчики повредили во время непрерывных обстрелов 90% всех школ города – это 54 учебных заведения. 19 из них имеют критические повреждения, еще восемь – разрушены россиянами до основания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские войска активно готовятся к контрнаступлению ВСУ. С этой целью захватчики перебрасывают на временно оккупированные территории Украины "зубы дракона" и укрепления для блиндажей;

– также в оккупированном Мариуполе на войну против Украины могут мобилизовать студентов. С этой целью захватчики собрались ставить их на военный учет.

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