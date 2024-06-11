Вытаскивала раненых на Майдане, была личной стилисткой Зеленского: на фронте погибла крымчанка Шура Рязанцева

На фронте погибла военнослужащая Шура Рязанцева с позывным "Ялтой". Во время Революции Достоинства она вытаскивала раненых на Институтской улице.

Об этом сообщила ее сестра Валерия Рязанцева. "К большому сожалению, Шурочки больше нет…" – говорится в сообщении.

Шура родом из Крыма. До полномасштабного вторжения РФ она работала стилисткой, надевая, в частности, актеров "Квартала 95" и президента Украины Владимира Зеленского.

Она рассказывала, что толчок к ее пути в стилистике начал Андрей Кузьма.

"Мне дал старт Андрей Кузьма. Он мне поверил. Он всегда говорил и повторял о том, что Саня, Сашка, иди стилистом. Ну вы знаете, как он может. И я тогда начала свой путь. Это был 2006 год после Оранжевой Революции , понемногу и дошла до того, что я стала у 5 лучших стилистов Украины и РФ, а также работала с нашим президентом Владимиром Александровичем и со всей командой", – говорила военнослужащая.

Однако ее жизнь сменила Революция Достоинства. Однажды, когда она везла костюмы в Октябрьский дворец ночью 30 ноября, она стала свидетелем избиения студентов на Майдане Незалежности. Она тоже была на Институтской, где помогала вытаскивать раненых, и именно там Герой Небесной сотни Роман Гурик спас ей жизнь.

В марте 2014 года Шура вместе с другими активистками отправилась в Крым, который уже был оккупирован российскими военными без опознавательных знаков. На одном из блокпостов их задержали, и она провела пять дней в плену. Эти события она помнила в деталях даже спустя 10 лет.

После этого больше не возвращалась в Крым. Чтобы забыть тяжелые воспоминания, Шура открыла собственную костюмерную и работала с известными артистами, в частности с группой "Бумбокс". Однако в начале 2022 года она чувствовала, что российское вторжение неизбежно. 9 марта женщина присоединилась к рядам ТРО. Она выполняла задачи в Киевской области, под Бахмутом и т.д.

Шура признавалась, что у него две мечты – уничтожить КПВВ в Армянске, след от которого остался на ее лице, и вернуться в родной город.

Напомним, на фронте погиб военный фотограф Арсен Федосенко. Работая на задании, он получил тяжелое ранение в результате российского обстрела КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Вадим Лысак. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 июня.

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