Вывезенного из Мариуполя подростка, пытавшегося вернуться в Украину, остановили силовики в Беларуси

Насильственно вывезенный из оккупированного Мариуполя украинский подросток пытался вернуться из России в Украину. Однако силовики РФ не дали ему это сделать – парня задержали на границе с Беларусью.

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О том, как мариупольскому подростку Богдану Ермохину не дали вернуться на родину, рассказала так называемая детская омбудсменка РФ Мария Львова-Белова, которая занимается похищением украинских детей и незаконным вывозом их в Россию. Ее цитируют российские пропагандистские СМИ.

На пресс-конференции российские пропагандисты задали Львовой-Беловой вопрос о Богдане, которого, по их версии, якобы "с помощью манипуляций и угроз пытались выманить обратно на территорию Украины". Пропагандисты заявили, что снимают о нем репортаж.

"Да обманным путем парня вывезли, мы его поймали на границе с Белоруссией. В последний момент успели с силовыми структурами остановить его на границе", – сказала Львова-Белова.

По ее словам, Ермохину помогали уехать в Украину несколько человек, которых она назвала "агентами". Они организовали для парня машину с водителем и "сбрасывали деньги".

В начале полномасштабного вторжения России в Украину, законным представителем Богдана Ермохина, который является сиротой, был директор мариупольского колледжа, где юноша учился

Львова-Белова заявила, что после 24 февраля Богдан оказался среди 31 ребенка, который был "найден в подвалах Мариуполя". В той же группе несовершеннолетних был якобы и Филипп Головня, которого усыновила сама Львова-Белова.

Российские оккупанты вывезли Богдана сначала в Донецк, а затем в Подмосковье, где якобы передали под опеку в приемную семью.

Где сейчас находится Богдан Ермохин и что с ним происходит неизвестно. В свои аккаунты в соцсетях парень последний раз заходил утром 23 марта.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на похищение подростка. Он подчеркнул, что эта история – очередное публичное признание в совершенных военных преступлениях, похищении украинских детей.

Лубинец сообщил, что Богдану Ермохину 17 лет, в Украине у него есть сестра.

"Уверен, что за это обязательно будет справедливое наказание! Мы работаем для этого, и по поводу вышеупомянутого факта и подобных случаев, будем обращаться в компетентные органы!", – заявил Лубинец в своем Telegram-канале и обнародовал учетную карточку Богдана Ермохина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта уголовный суд в Гааге издал международные ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в организации незаконного вывоза на территорию РФ не менее 16 тысяч украинских детей из оккупированных регионов Украины. Вернуть за более года полномасштабной военной агрессии РФ удалось лишь 308 маленьких украинцев.

Теперь диктатора и так называемого детского омбудсмена РФ могут арестовать на территории любой страны, ратифицировавшей Римский устав.

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