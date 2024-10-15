'Выводы и решения будут публичными': Павлюк пообещал разобраться в ситуации, о которой сообщили в подразделе 'Асгард'

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, пообещал провести расследование ситуации, связанной с обращением группы "Асгард". Военнослужащие подразделения высказали серьезные обвинения в адрес советника Александра Дмитриева, известного под псевдонимом "Тихоход".

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Об этом Павлюк написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что с целью установления реальных фактов и предоставления правовой оценки произошедшим событиям инициировал служебное расследование Военной службой правопорядка.

Он подчеркнул, что результаты расследования будут публичными и справедливость будет обеспечена в соответствии с действующим законодательством.

"С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событиям, о которых сообщила группа Asgard на собственных ресурсах в социальных сетях, мною инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных силах Украины. Выводы и решения будут публичными", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что справедливость будет обеспечена в соответствии с нормами действующего законодательства.

Военнослужащие подразделения "Асгард" утверждают, что Дмитриев, представлявшийся советником командующего Сухопутными войсками, без надлежащих полномочий отдавал приказы, угрожал и унижал личный состав. В своем обращении они обнародовали фрагмент видеозаписи, на которой якобы Дмитриев издает боевой приказ.

Запись содержит обидные высказывания и угрозы со стороны "Тихохода".

В Сухопутных войсках также заявили, что инцидент будет тщательно расследован, и все обстоятельства конфликта будут выяснены. Правовая оценка действий участников будет дана после завершения расследования.

Напомним, генеральный директор компании Steko Сергей Положай попал в громкий скандал. Когда его в Днепре остановили для проверки документов сотрудники ТЦК и правоохранители, он вызверился на военного со словами "Ты солдат, иди копай".

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