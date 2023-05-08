Вывозил раненых: под Бахмутом погиб военный медик Тарас Баран

На войне с оккупационной армией России Украина потеряла еще одного защитника – на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран. 37-летний мужчина был родом из Львовской области.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Городоцкой территориальной громады. Как отмечается, жизнь Героя оборвалась 1 мая на Бахмутском направлении.

По предварительным данным, Тарас Баран погиб в результате попадания противотанковой ракеты оккупантов в автомобиль медслужбы. Медик получил несовместимые с жизнью ранения.

"Жестокая война унесла еще одну жизнь патриота. В объятия небесных ангелов 1 мая улетела душа жителя Бартатова, военного медика Тараса Николаевича Барана", – говорится в сообщении.

Побратим погибшего Владислава Матюш заявила, что медик погиб от прямого попадания российского снаряда. Это произошло во время эвакуации раненых.

"Навсегда в строю! Наш побратим, военный врач Тарас Баран. Страна потеряла великого патриота, профессионального хирурга и очень светлого человека. Погиб на эвакуации раненых от прямого попадания российского снаряда. Большая потеря, очень больно. Ты стольких спас, а мы не смогли спасти. Боль", – написала она.

На Facebook-странице Пустомытовской территориальной громады отметили, что Тарас Баран до того, как отправился на войну, работал врачом-геникологом в местной больнице и в роддоме. В комментариях к записи сообщили, что мужчина был участником АТО с 2015 года.

"Тарас Николаевич в Ичнянской больнице проходил интернатуру, затем продолжил свою трудовую деятельность врачом-акушер-гинекологом. С июля 2015 года участник АТО. У этого парня вместо сердца золотой трезубец наполненный горячей кровью. Это врач по призванию. Это сын одной из лучших матерей. Вечной весны тебе, Тарас", – говорится в комментарии.

На потерю также отреагировали в Тернопольском национальном медицинском университете имени И. Я. Горбачевского. Погибший военный медик был выпускником этого вуза в 2010 году.

В сообщении говорится, что он был капитаном медицинской службы в самой горячей точке на фронте в Украине – на Бахмутском направлении в Донецкой области.

"Коллектив ТНМУ выражает искренние соболезнования родным и близким по поводу гибели Героя – Тараса Барана. Склоняем головы в почете к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о нашем выпускнике", – отметили на Facebook-странице учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая в городе Бахмут погиб Дмитрий Крамар – житель Хмельницкого. Он служил в 8-м полку специального назначения ССО имени князя Изяслава Мстиславича.

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