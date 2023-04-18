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"Выжечь раскаленным железом": российский пропагандист призвал к уничтожению Украины и оправдал зверства "вагнеровцев"

Дарья Дурова
War
1 минута
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Сергей Мардан поддержал военные преступления ЧВК Вагнер

Один из самых одиозных пропагандистов России Сергей Мардан оправдал зверства частной военной компании "Вагнер", наемники которой убивают мирных украинцев. Он сказал, что "спецоперация" – это война, цель которой – уничтожить Украину.

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Соответствующие заявления прозвучали в программе Мардана, которую он ведет в эфире "Соловьев Live". На агрессивную пропаганду обратил внимание Антон Геращенко, бывший заместитель министра внутренних дел Украины, и поделился фрагментом передачи на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мардана сильно разозлил комментарий главы Офиса президента Андрея Ермака, который осудил военные преступления ЧВК "Вагнер" и призвал наказать наемников.

Российский пропагандист Сергей Мардан

Украинофоб с пеной у рта начал оправдывать "вагнеровцев". Он назвал украинский флаг "нацистким", а наш государственный язык – "ненормальным".

По его словам, война против Украины может быть "только войной на уничтожение".

"Потому что это, вот это, можно только уничтожить, выжечь каленным железом и ничего больше! Не может быть никаких мирных переговоров, перемирия, многосторонних встреч!" – кричал Мардан.

Осторожно, видео снято пропагандой!

Как писал OBOZREVATEL:

– 17 апреля российская правозащитная организация Gulagu.net обнародовала более чем часовой фильм с показаниями двух экс-командиров ЧВК о преступлениях "вагнеровцев" в Украине. Оба уверяют, что самые жестокие преступления совершались по личному приказу и полному одобрению Евгения Пригожина. В частности, на востоке нашей страны наемники "повара Путина" расстреливали мирных жителей – и даже подростков 15-17 лет.

– Офис генерального прокурора сообщил, что эти данные проверяют в рамках уголовного производства.

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