'Выжечь всех 'Солнцепеком': на телеканале 'Спас' предложили 'православное' решение ситуации в Киево-Печерской лавре. Видео

На российском телеканале "Спас" московский поп как разрешение ситуации в Киево-Печерской лавре сказал, что всех противников московского патриархата нужно уничтожать "солнцепеком".

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Российская пропаганда еще раз пробивает дно. На федеральном телеканале "Спас" московский церковник призывает россиян к насилию и истреблению "без всяких сомнений" украинцев, не желающих иметь российского патриархата в своем государстве и церкви.

Такое решение московский поп называет "совершенно христианским". Он утверждает, что это полностью соответствует Библии, по Ветхому Завету. Таким образом пропагандист в рясе считает, что надо бороться с якобы язычниками.

Отметим, что руководство Русской православной церкви (РПЦ) во главе с патриархом Кириллом с начала полномасштабной войны откровенно лжет верующим, распространяя пропаганду и оправдывая войну и все военные преступления агрессора.

Добавим, что российскими бомбами были убиты тысячи детей, женщин и мужчин. От обстрелов русских войск пострадали или были разрушены, в том числе и церкви московского патриархата.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие элитные авто засветил "Паша Мерседес" за годы управления Киево-Печерской Лаврой. Так в упреки, что он ездит на "Мерседесе" даже Лаврой, он отвечал, что ему более 50 лет и его беспокоят суставы и сахарный диабет.

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