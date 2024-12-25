Выжил после 36 дней с турникетом на ноге: в Харькове прооперировали уникального военного из Хмельницкого. Фото

В Харькове прооперировали 41-летнего военного из Хмельнитчины Александра, выжившего после рекордных 36 дней с турникетом на ноге. Его случай стал уникальным не только для Украины, но и мировой практике военной медицины.

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Об этом сообщил военно-медицинский клинический центр Северного региона. Александр получил ранение под Волчанском, наступив на мину, вероятно, типа "лепесток". Из-за упорных боев его не могли эвакуировать больше месяца. Все это время на раненой ноге был наложен турникет, спасший ему жизнь.

Обычно турникеты используют не более двух часов, однако в условиях боевых действий у военного не было выбора.

Александра доставили в харьковский госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Он имел критически низкий уровень гемоглобина (69 единиц), анемию, интоксикацию, обезвоживание и гангрену.

Старший ординатор отделения реанимации Инна Стецюк отметила, что несмотря на такие сложности удалось стабилизировать состояние пациента для операции.

"Между этим у пациента была гипоальбунемия, это связано с тем, что он не ел и не пил нормально долгое время. Он рассказывал, что нормального приёма пищи он не помнит. Дальше мы стабилизировали больного еще во время наркоза. И начали оперативное вмешательство", – рассказала она.

Операцию проводил хирург Дмитрий Ситченко, отметивший, что впервые сталкивается с таким длительным использованием турникета.

"Такого мы еще не видели. Уже началась гангрена, отмирание конечности с гнойным осложнением. Поэтому у него были интоксикация, обезвоживание, анемия, гипоальбуминумия и вообще он очень похудел. Но ему очень повезло", – рассказал он.

Заместитель начальника госпиталя Вячеслав Куренный подчеркнул, что бойцу удалось выжить благодаря правильному наложению турникета. Если бы его сняли раньше или наложили неправильно, пациент умер.

"Постепенно войска наполняются людьми, прошедшими базовую учебу и понимающими, что и как делать при полученных ранениях. Боец жив, но, к сожалению, выполнена ампутация того участка конечности, который был с турникетом. Впрочем, если бы этот турникет сняли, пациент умер… Мы не встречали в литературе данных о подобных длительных случаях. И, к сожалению, сейчас это случается. Военнослужащему, получившему ранения, иногда очень сложно попасть с позиции к этапу оказания медицинской помощи", – пояснил он.

Несмотря на потерю ноги, Александр оптимистично смотрит в будущее. Его ждет медицинская эвакуация в западную Украину, реабилитация и протезирование.

"Месяц и шесть дней я не мог эвакуироваться. А потом погода стала хуже, дроны замолчали на время, и меня смогли вывезти. Накладывали мне турникет ребята, сам бы я не смог. Я все сознавал еще со второго дня после ранения, что потеряю ногу. И я уже не зацикливаюсь на этом. Хотел жить, хотел к семье, сыновьям. У меня двое сыновей. Старшему 12, меньше всего 2 лет. Это меня и держало", – рассказал Александр.

Напомним, трое героических военных из Буковины, потерявших конечности во время войны, самостоятельно поднялись на самую высокую точку Украины — гору Говерлу. Это восхождение, которое произошло впервые в Украине с участием военных на протезах, стало символом несокрушимости и мужества наших воинов.

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