От дома осталось пепелище: в Сумах Россия 'шахедом' убила почти всю семью, выжил только отец и любимая собака дочери

В Сумах 22 октября во время ночной атаки РФ один из "шахедов" попал в частный дом. В результате погибла почти вся семья: 54-летняя мама, 14-летняя дочь и 62-летняя сестра главы семьи. Отец девочки в момент взрыва вышел на улицу и чудом выжил.

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Отец девочки чудом выжил

Трагедия случилась около часу ночи во вторник, 22 октября. Россияне вновь атаковали беспилотниками Сумы, один из "шахедов" попал в частный дом на ул. Молодежной. В результате взрыва погибла семья Кушнаревых – мама Ирина, дочь Анна и сестра главы семьи Анатолия.

Сам Анатолий в момент прилета вышел на улицу, поэтому остался жив. Он получил травмы, переломы ребер, но сейчас угрозы его жизни нет, мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

Также выжила любимая собака Ани – Юта. Она ранена, и ее отвезли в ветклинику. Весь день друзья и волонтеры разбирали завалы на месте дома, искали документы, личные вещи семьи. Среди них был и старший сын Ирины и Анатолия – Иван, который приехал на пепелище родного дома из Киева.

Ухаживала за пожилыми людьми

54-летняя Ирина Кушнарева последние девять лет работала в благотворительной организации "Сумской еврейский фонд Хесед Хаим".

Руководитель фонда Елизавета Шерстюк со слезами вспоминает о погибшей Ирине.

"Она пришла к нам работать в 2015 году. Мы тогда расширялись и набирали сотрудников. Ее привела ее подруга. Ирина была медсестрой, а у нас она ухаживала за маломобильными и лежачими людьми. Она была самым лучшим работником в нашем фонде", – говорит OBOZ.UA Елизавета Шерстюк.

Ирина была отзывчивой, доброй, заботливой по отношению к клиентам фонда. Каждый день по расписанию она навещала подопечных, покупала и приносила им продукты, готовила еду, кормила, ухаживала за ними.

"Некоторые из наших клиентов эвакуировались, но все это время они звонили или писали Ирине и очень по ней скучали. Она беседовала с ними, помнила каждого и переживала за них", – говорит Шерстюк.

Ирина не думала во время войны покидать Сумы, семья жила тут, работала.

Дрессировала свою собаку

Погибшей Ане в ноябре должно было исполниться 15 лет. Она училась в 9-м классе школы №27. Учителя и одноклассники девочки никак не могут поверить в то, что она погибла.

"Добрая, дружелюбная, отзывчивая, жизнерадостная девочка, старательная ученица, наша умница… Нет слов, чтобы высказать всю печаль, боль и скорбь", – написали на странице школы в Facebook.

Девочка еще не определилась, кем бы хотела быть в будущем. Не так давно мама Ани обращалась к психологу фонда, чтобы провести профориентационный тест с дочерью, которая выбирала для себя кем стать. Но так и не успели...

В последнее время Аня увлеклась кинологией, у нее была любимая собака Юта, обычная дворняжка. Девочка воспитывала и дрессировала ее, даже бывала на собачьих выставках.