Вызов для Путина? Пригожин ведет "особую игру" и хочет показать себя кандидатом в президенты России – ISW

Основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин затеял "особую игру". Его собственное "Федеральное агентство новостей" обнародовало интервью, в котором Пригожин имитирует манеры поведения президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, или ISW). По мнению аналитиков Института, такие действия свидетельствуют либо о тонком троллинге Путина, либо о попытках Пригожина подать себя кандидатом на пост президента России.

"Хореография и инсценировка интервью помещает Пригожина в кадр камеры за столом напротив его аудитории так же, как это обычно происходит во время видеосъемки встреч и фотосессий Путина. Этот стиль фильма необычен для Пригожина, поскольку его публичные видеозаявления обычно не используют такой стерильный формат – он обычно предпочитает снимать себя широкими кадрами на полях сражений или в динамических, но постановочных видео, стремясь казаться откровенным и суровым", – пишет Institute for the Study of War.

Аналитики Института также не исключают, что Пригожин использовал это интервью, чтобы повторить свои предыдущие аргументы о необходимости привить российским бойцам жесткую идеологию и намекнуть, что Минобороны России намеренно лишает ЧВК "Вагнер" артиллерийских боеприпасов.

Также в ISW предполагают, что Пригожин может попытаться спародировать кинематографический стиль Путина в рамках большей кампании троллинга с целью нападок на Кремль или провести молчаливые параллели между Пригожиным и командой президента РФ.

"Раньше Пригожин намекал, что может заменить Путина. 11 марта он сделал саркастическое заявление о том, что будет баллотироваться на пост президента Украины в 2024 году. Это заявление, которое, как утверждал известный связанный с Кремлем российский ученый, неявно способствовало нарративу о том, что Пригожин примет участие в президентских выборах в России, которые также запланированы на 2024 год", – напоминает Institute for the Study of War.

Кроме этого, в Институте привели и другие примеры нападок владельца крупнейшей в стране частной военной кампании на администрацию президента России.

"18 января Пригожин прямо атаковал президентскую администрацию Путина и намекнул, что некоторые работающие там чиновники являются предателями, которые хотят, чтобы Россия проиграла войну в Украине. Это была одна из самых смелых нападок Пригожина на Кремль по состоянию на сегодня. Пригожин также отрицал заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть нацисты, как Кремль, и в частности Путин, постоянно заявляют", – пишет в ISW.

Также в Институте предполагают, что недавнее поведение Пригожина, независимо от его намерения, распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет большие политические амбиции в России. И это провоцирует нападки на самого Пригожина.

"Бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин (один из критиков Пригожина) 26 марта пошутил, что Пригожин похож на Юлия Цезаря, за исключением того, что Юлий Цезарь сначала добился военных побед, прежде чем агитировать за свое политическое продвижение. Вероятно, он намекает на несостоятельность Пригожина выполнить его обещание захватить Бахмут до сентября 2022 года", – предполагают в американском Институте изучения войны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным ISW российский диктатор Владимир Путин продолжил подавление антивоенного инакомыслия в РФ. Под раздачу может попасть и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, почти всю войну против Украины ведущий конфликтную борьбу с Минобороны РФ.

