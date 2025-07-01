Вызвали 'паралич' логистики оккупантов: в ГУР раскрыли детали операции на железной дороге в Запорожской области. Видео

Движение сопротивления при участии Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело операцию на оккупированной территории Запорожья, в результате которой было разрушено железнодорожное полотно – одну из ключевых логистических ветвей врага. Также выведен из строя вражеский локомотив.

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Об этом во вторник, 1 июля, сообщила пресс-служба ГУР, а также распространила видео поражения целей. "Паралич логистики врага – детали грохота на железной дороге в Запорожской области", – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что 26 июня движение сопротивления оккупантам во взаимодействии с ГУР МО Украины провело очередную успешную операцию – в результате взрыва было разрушено железнодорожное полотно.

Движение по участку, который враг активно использовал для логистики, парализовали более чем на неделю.

Во вторник, 1 июля, оккупанты восстановили шпалы и рельсы, пустили военный товарняк, но случился "еще один железнодорожный грохот" – локомотив россиян выведен из строя.

Одна из ключевых логистических ветвей армии оккупантов на Запорожье снова заблокирована.

"Борьба с российской нечистью продолжается! Честь и слава украинским партизанам! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нижегородской области 1 июля разбился истребитель Су-27 – примерно в 10 км от аэродрома "Саваслейка", откуда взлетают российские самолеты для ударов по Украине. Летчики успели катапультироваться, одного из них ищут.

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