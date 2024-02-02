Вызывают на допросы и угрожают: оккупанты оказывают давление на работников ЗАЭС – ЦНС

Российские оккупанты на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции продолжают оказывать давление на украинский персонал. Сотрудников ЗАЭС, несмотря на дефицит квалифицированных кадров, не допускают на работу, их вызывают на допросы и угрожают членам семей украинских специалистов.

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Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Там добавили, что Россия продолжает использовать ЗАЭС как инструмент шантажа.

Под пресс оккупантов попали остающиеся в оккупированном Энергодаре сотрудники ЗАЭС, которые не согласились на сотрудничество с государством-агрессором, войска которого захватили и продолжают удерживать стратегический объект.

"Из-за специфичности и сложности профессии, оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей РФ. Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей", – говорится в сообщении.

При этом российская оккупационная администрация пытается сделать вид, что держит все под контролем, а с кадрами нет никаких проблем.

"Российская администрация заявляет, что дефицита кадров нет, однако эта информация не соответствует действительности. В настоящее время станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках оккупантов", – подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Там заверили: и ЗАЭС, и Энергодар будут деоккупированы. А все те, кто причастен к захвату атомной электростанции и давлению на ее персонал, будут нести ответственность за содеянное. При этом для местных коллаборантов, которые сейчас помогают захватчикам, ответственность будет еще более неотвратимой и быстрой, чем для россиян. Потому что, убегая, "освободители" с собой их не заберут. Это неоднократно подтверждено событиями на других освобожденных территориях.

Напомним, ранее в ЦНС рассказали, что оккупанты глушат мобильную связь на временно оккупированных территориях. В частности, к такой практике они прибегают в Донецкой области. На этот шаг захватчики идут, потому что не доверяют местному населению и пытаются помешать украинцам передавать информацию о перемещении вражеской техники Силам обороны в режиме реального времени.