Взорвался в воздухе: на Донетчине пограничники уничтожили ударный БПЛА оккупантов

Украинские пограничники в Донецкой области уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов. Вражеская воздушная цель была расстреляна из стрелкового оружия, в результате чего квадрокоптер взорвался в воздухе.

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Об этом сообщили в Telegram Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что дрон оккупантов пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы, но не успел.

Напомним: российские оккупанты попытались оцепить и взять штурмом один из опорных пунктов украинских воинов в районе Бахмута. Обнаружить штурмовиков удалось аэроразведке, минометчики ГНСУ отработали по захватчикам, уцелевших добили из стрелкового оружия и гранатометов. Все 8 оккупантов-штурмовиков были ликвидированы.

Тем временем украинские морпехи в Донецкой области точным выстрелом уничтожили вражеский танк. Для атаки по танку оккупантов украинские защитники использовали 100-мм противотанковую пушку МТ-12 "Рапира". Момент "демобилизации" российской техники попал на видео.

Воины Сил обороны не дают расслабиться российским оккупантам на украинской земле. На одном из направлений артиллеристы ВСУ вместе с аэроразведчиками Нацгвардии уничтожили состав российских боеприпасов и нанесли прицельный удар по командному пункту вражеской армии, уцелевшие захватчики скрылись на мотоцикле, бросив своих раненых на произвол судьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированном Мелитополе произошел масштабный пожар в районе военной базы армии РФ. Жители города видели густой черный дым, однако взрывов не было слышно;

– в январе 2023 г. Силы обороны Украины установили новый рекорд по уничтожению живой силы российской армии. В течение месяца ликвидировано почти 22 тыс. российских солдат – больше, чем когда-либо за время российско-украинской войны с 2014 года.

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