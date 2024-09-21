Удар по составу боеприпасов в Торопце Тверской области привел к мощному взрыву, который эквивалентный небольшому землетрясению. Состав был поражен беспилотниками в ночь на 18 сентября, является одним из крупнейших в России и содержал более 30 тысяч тонн снарядов.

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Об этом сообщает Министерство обороны Британии в X (Twitter). Британская разведка считает, что причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) стало ненадлежащее хранение боеприпасов.

В 2018 году состав был модернизирован после нескольких взрывов. Один из таких случаев произошел в июне 2011 года в Пугачево (Удмуртия), что привело к повреждению 3000 домов и эвакуации 30 тысяч человек.

Министерство обороны Британии объясняет, что ненадлежащее хранение боеприпасов повлекло за собой цепную реакцию каскадных детонаций в бункерной системе, что привело к значительным потерям снарядов.

"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, что эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км", – говорится в строительстве.

Разведка отмечает, что эта потеря, вероятно, окажет влияние на наземные операции России, особенно в Курской области.

Напомним, что в ночь на 18 сентября дроны прилетели по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ, построенного в 2015 году. Там могли храниться около 30 тысяч тонн разных снарядов и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Торопце Тверской области РФ после атаки на большой склад боеприпасов в ночь на 18 сентября произошли слабые землетрясения. В то же время россиян разозлила ложь официальных лиц, в частности заявление местных властей о "падении обломков" и работе ПВО.

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