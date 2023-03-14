Взрывчатка сработала возле авто: на заместителя главі оккупационной ''администрации'' Новой Каховки совершили покушение, он ранен

Во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" организовало подрыв так называемого заместителя главы "военной администрации" Виталия Гуры. В момент взрыва коллаборант находился возле своего автомобиля, он получил травмы.

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Покушение произошло в обед понедельника, 13 марта, на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна". Об этом сообщает Telegram-канал "Атеш".

"В 12:10 13.03.2023... агент "Атеш" взорвал заместителя главы "новокаховской военной администрации" возле его машины", – говорится в посте.

Партизаны заверили, что среди гражданских жителей захваченного оккупантами города никто не пострадал.

"Ждем подтверждение об окончательной ликвидации. В любом случае это станет напоминание раш*стам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле. Работы много, далее будет..." – написали организаторы.

Примечательно, что пропагандисты подтвердили попытку покушения на Гуру спустя сутки. Telegram-канал Baza отметил, что "замглавы ВГА" Новой Каховки попытались подорвать в автомобиле и это "уже второе покушение на него, правда, первое оказалось инсценировкой ФСБ".

"Все произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда он остановился возле столовой "Смачна країна" в Новой Каховке. В итоге получил ранения, и его доставили в больницу", – пишет российский паблик.

В августе 2022 года СМИ сообщали об убийстве Виталия Гуры, подчеркивая, якобы так называемого чиновника застрелили. Однако месяц спустя стало известно, что все это было инсценировкой ФСБ, "которая вычисляла реальных украинских диверсантов".

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