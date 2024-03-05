Взрывчатку спрятал в коробке из-под фруктов: СБУ задержала агента РФ, который хотел взорвать почтовое отделение в Запорожье. Фото
СБУ задержала российского агента, который пытался совершить теракт в почтовом отделении в Запорожье. Мужчине может грозить пожизненное заключение.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. В результате сложной спецоперации был задержан агент военной разведки РФ, который планировал взорвать местное почтовое отделение.
Для совершения преступления фигурант самостоятельно сконструировал самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. Инструкцию по его созданию получил от российской спецслужбы.
Готовое взрывное устройство предатель скрыл в коробках из-под фруктов, чтобы отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов. После получения сообщения о доставке "заказа" на почту фигурант планировал активировать взрывное устройство с помощью телефонного звонка.
Отмечается, что оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.
Но сотрудники СБУ действовали на опережение – разоблачили фигуранта на этапе подготовки теракта.
Кроме того, в ходе расследования было установлено, что российский агент получил задачу выявить места массового сосредоточения военных и техники ВСУ.
Собранную информацию он передал агрессору для подготовки диверсионных акций против Вооруженных Сил Украины или для проведения воздушных атак.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого в начале 2023 года дистанционно привлек кадровый сотрудник 316-го разведывательного центра Генерального штаба Вооруженных сил России, известного как "ГРУ". Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, российская спецслужба привлекла его знакомого – жителя временно оккупированной части Запорожской области.
Позже вражеский агент получил через своего посредника задачу совершить теракт, а также получил инструкции и деньги для изготовления взрывчатки. В случае успешного выполнения подрыва и других задач вражеские силы обещали агенту материальное вознаграждение.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины и ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще 25 коллаборантам, перешедшим в оккупационное "МВД РФ" в Херсонской области. Сторонники рашизма сотрудничают с оккупантами во временно захваченных регионах нашего государства.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали бывшую учительницу из Харьковщины, которая сдавала захватчикам украинских патриотов во время боев за Харьков. По ее "наведению" оккупанты похитили и пытали нескольких участников движения сопротивления в регионе.
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