В оккупированном Крыму заявили о "бавовне": якобы работала ПВО

В городе Джанкой в оккупированном Крыму днем во вторник, 3 января, слышали звуки взрывов. Российские захватчики утверждают, что в небе была воздушная цель и ее якобы сбила противовоздушная оборона ВС РФ.

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В местных пропагандистских пабликах опубликовали фотографию белых следов в небе. Как утверждается, это была работа ПВО над Джанкоем.

Взрывы под Джанкоем также гремели утром 29 декабря. В РФ заявляли, что беспилотники атаковали российскую военную базу. Первая такая атака была 16 августа, тогда Telagram-канал "Крымский ветер" писал, что взрывы и пожар продолжались почти сутки.

10 декабря в Джанкое тоже слышали взрывы. Местные незаконные "власти" заявляли, что это была ПВО.

Добавим, что во временно оккупированном Россией украинском Крыму участились случаи "бавовны" на военных объектах агрессора. Также там регулярно сообщают о работе ПВО. В связи с этим жителей полуострова начали информировать о том, как нужно себя вести во время воздушной тревоги.

Примечательно, что после первой серии "бавовны" в Крыму оккупанты приказали засекретить факты взрывов на военных объектах РФ на полуострове.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Владимир Зеленский, ключевые лица в системе украинской безопасности и военные эксперты верят, что оккупированный Крым будет освобожден. По самым оптимистическим прогнозам, это может произойти уже в 2023 году.

– Например, начальник Главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов уверен, что полуостров снова будет украинским.

– "Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал глава ГУР в недавнем интервью.

– Различные мнения касательно крымской операции, которая станет знаковой для дальнейшей украинской истории, можно найти в нашем материале по ссылке.

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