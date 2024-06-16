На Полтавщине слышали звуки взрывов во время тревоги: в ОВА рассказали о последствиях

В Полтавской области 16 июня во время воздушной тревоги были слышны звуки, похожие на взрывы. В областной военной администрации заявили, что попаданий не зафиксировано.

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"На Полтавщине слышали звуки, похожие на взрывы. Сохраняем спокойствие, попаданий на территории области не зафиксировано, никто не пострадал", – сообщил по состоянию на 11:33 руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Воздушная тревога в области была объявлена в 10:56. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили об активности тактической авиации РФ на юго-восточном направлении.

В 10:57 ведомство информировало о движении скоростной ракеты на Миргород, а через три минуты – об угрозе применения баллистики с северо-восточного направления.

По состоянию на 11:01 Воздушные силы сообщили о движении еще одной ракеты в направлении Миргорода.

Местные паблики в 11:00 сообщали о звуке взрыва в Полтавском районе, а в 11:06 – в Миргородском.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ вечером 15 июня атаковали Полтаву, в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва. Предварительно, РФ ударила ракетами "Искандер-М" из Курской области. К счастью, никто не пострадал.

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