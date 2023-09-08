Взрывы вместо выборов: оккупанты испуганы подрывом избирательного участка в Бердянске

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в ночь на 8 сентября, накануне проведения так называемых местных выборов РФ, раздался громкий взрыв. Как оказалось, сдетонировало взрывное устройство, заложенное на "избирательном участке" в муниципальном лицее.

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Не успели оккупационные власти города прийти в себя, как – через сорок минут – произошел еще один взрыв. Об этом сообщили источники СБУ изданию OBOZREVATEL.

"Поначалу мы даже не поняли, что это. Думали, сработало ПВО. Позвонили в ПВО, там сказали, что у них никаких работ не проводилось", – звучит в перехвате телефонного разговора одного из руководителей оккупационных министерств по чрезвычайным делам.

Российская "администрация" вынуждена была отменить проведение "голосования", поскольку ожидает череды новых ударов. Места, где произошла "бавовна" тщательно огорожены, к ним не допускают людей за 200 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины пропутинская партия "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля. "Голосование" запланировано на 8-10 сентября, параллельно с выборами на территории РФ.

Любопытно, что главный оппозиционер Путину, заключенный в тюрьму Алексей Навальный из казематов призывает россиян участвовать в так называемых выборах, в том числе и на захваченных территориях Украины. По его словам, хотя авторство подтвердить весьма трудно, "хоть многие и не верят, а выборы в РФ все еще существуют".