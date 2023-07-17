'Я просто попал в рабство': оккупант раскритиковал Путина и предрек РФ гражданскую войну. Перехват

Очередной российский оккупант "разнес" кремлевского диктатора Владимира Путина, который отправляет свой народ на забой в Украину. Мобилизированный захватчик пожаловался, что попал в рабство, а основные силы глава Кремля оставил в Москве, поскольку в РФ может начаться гражданская война.

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Об этом россиянин, который находится на фронте в Украине, сказал в разговоре со своей мамой. Перехват беседы опубликовали на Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины в понедельник, 17 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что хотел бы услышать конкретику от президента РФ относительно мобилизированных. Его мать сказал, что конкретики ждать не стоит, ведь в своей выступлении Путин сказал, что сроки проведения мобилизации не установлены.

Также он рассказал, что в оккупационную армию России начали набирать заключенных, как ранее в ЧВК "Вагнер".

"Он сказал, что срок не установлен? О, ну вообще шикарно.. Вот ты знаешь, к нам привезли зэков – вооруженные силы начали набирать зэков, как у "Вагнера". Рота зэков стоит за нами на второй линии обороны, а мы стоим на передовой! И зэки стоят определенный срок, пол года, например. Это нормально? То есть я просто попал в рабство. Как в царской России, да? Просто сроков нет... Даже к зэкам лучше отношение, чем к нам. Просто тебя расстраивать не хочу...не все рассказываю", – сказал оккупант.

Россиянин добавил, что ему кажется, что война, начатая Путиным в Украине должна закончится гражданской войной в России. ля этого Путин оставил в Москве больше количество военных.

"Так это мы в такой стране живем. Доброе утром, мам! Побольше смотри телевизор. Основные силы Путин оставил в Москве, потому что сейчас все эта ху*ня может закончится гражданской войной. Если я доживу до выборов, то пойду на них из принципа и проголосую против этой с*ки", – сказал мобик.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант в перехваченном разговоре рассказал о буднях войны на Херсонщине и пожаловался, что ему надоело воевать. Он и его сослуживцы уже не обращают внимания на предупреждения об ударах ВСУ и как ни в чем не бывало продолжают жарить шашлыки на позициях.

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