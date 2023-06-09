На самом деле-нет.

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Слишком много шума в сети из-за неких активных событий в Запорожской области. Успели отметится практически все западные СМИ, провозгласившие "Началось!", а адепты культа "контрнаступления" воскликнули-аминь!

В действительности странным было наблюдать за тем, как после просьбы всех соблюдать режим тишины, украинской сообщество всполошилось, используя не официальную информацию, а всё, что угодно и откуда угодно, с посредственными выводами и сомнительным содержанием.

Но, что самое главное, весь этот бедлам был устроен не в связи с началом наступления, а на фоне того, что называется разведкой боем. Причём такие действия СОУ🇺🇦не редкость и тем более в Запорожской области. Пару месяцев назад аналогичную разведку боем российские пропагандисты так же восприняли за "НАЧАЛОСЬ!"

Но у нынешних действий СОУ всё же есть отличие. Данная разведка боем была проведена не единично, а сразу на нескольких локациях. От этого создалось впечатление неких масштабных действий по фронту. В свою очередь, масштаб вполне вписывающийся в требования разведки боем или оперативной разведки.

Благодаря этим действиям командование СОУ получило достаточно информации и противнике, который вынужден был в панике раскрыть свои позиции, задействовать полевой арсенал, начать движение в тылу, выдавая тем самым свои объекты, ранее неизвестные. И вскрытие прошло на "отлично".

Ведь разведка боем не только снабдила СОУ необходимой информацией о противнике, но и позволила закрепится на новых участках, что не всегда является основной целью таких мероприятиях, но в данном случае есть очевидные успехи даже на уровне такой, ограниченного функционала операции.

Что будет дальше? Сложно сказать. Ведь никто ничего не знает. А тот кто делает вид, что знает - тем более ничего не знает.

Соблюдайте информационную гигиену. Не рвите последние волосы на голове. Терпение и здравомыслие, сейчас как никогда важны.

Слава нації!