Ядерная безопасность под угрозой: в 800 метрах от Южноукраинской АЭС взорвался дрон, – Гросси

Один из российских дронов во время атаки в ночь на 26 сентября взорвался менее чем в километре от Пивденноукраинской атомной электростанции. Обломки БпЛА повредили металлические конструкции и машины вблизи места взрыва, а также повредили ЛЭП напряжением 150 киловольт.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии. Там назвали ночное событие очередной угрозой ядерной безопасности.

Что известно

Заявление о взрыве российского дрона неподалеку от Южноукраинской АЭС было обнародовано на сайте МАГАТЭ утром в пятницу.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после получения информации об инциденте от команды МАГАТЭ на месте происшествия сообщил, что ночью в 800 метрах от периметра Пивденноукраинской атомной электростанции был сбит и взорван беспилотник. Это очередной опасный случай, который подчеркивает постоянные угрозы ядерной безопасности во время военного конфликта", – указано в заявлении.

В МАГАТЭ рассказали, что представители агентства, которые работают в Николаевской области, получили от руководства Пивденноукраинской АЭС сообщение, что в районе станции фиксировались 22 БпЛА, которые приближались к объекту на расстояние в полкилометра. Сами же члены команды МАГАТЭ "слышали стрельбу и взрывы около 01:00 по местному времени". А утром они побывали на месте падения одного из дронов, зафиксировав там образование кратера площадью в 4 кв м и глубиной до метра.

"По словам экспертов, соседние металлические конструкции были поражены осколками, а окна транспортных средств вблизи зоны удара были разбиты. По словам электростанции, также была повреждена региональная линия электропередач напряжением 150 киловольт (кВ), хотя она не была подключена к АЭС и непосредственного влияния на ядерную безопасность не было. Сообщений о жертвах также не поступало", – указано в заявлении МАГАТЭ.

В агентстве отметили, что Пивденноукраинская АЭС является одной из трех действующих украинских атомных станций, три ее реактора сейчас работают на полную мощность.

"Опять дроны пролетают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент прошлой ночью не привел ни к каким повреждениям самой Пивденноукраинской атомной электростанции. В следующий раз нам может не так повезти. Я продолжаю призывать обе стороны проявить максимальную военную сдержанность вокруг всех важных ядерных объектов", – заявил генеральный директор Гросси.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце августа этого года оккупанты не пустили экспертов МАГАТЭ проверить новопостроенную дамбу возле Запорожской АЭС. Ссылались они при этом на "проблемы безопасности".

А перед тем Украина обратилась к МАГАТЭ относительно того, что действия оккупантов на ЗАЭС приближают Европу к ядерной катастрофе.

