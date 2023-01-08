Ядерная ракета Путина летит долго, США успеют среагировать. Интервью с военным экспертом Жироховым

Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия или химического оружия в случае начала освобождения оккупированного Крыма. Там оккупант имеет определенные ядерные запасы, в частности, в Балаклавской бухте. Западные союзники Украины не исключают такого развития событий, потому могут сдерживать Украину в стремлении деоккупировать полуостров.

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Тем не менее, Запад и, в частности, США обладают большими возможностями для нейтрализации ядерных угроз, исходящих с территории России. Так, в Соединенных Штатах разработана стратегия ответа на ядерные угрозы, состоящая из нескольких этапов: постоянного наблюдения за ядерными объектами на территории РФ и нанесения ударов по местам их размещения, а также носителям ядерного оружия, например, по базам подводных лодок и аэродромам стратегической авиации. Хорошая новость состоит в том, что запуск стратегической ядерной ракеты – достаточно длительный процесс, поэтому время на ответную реакцию есть. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– В Главном управлении разведки сообщили, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и в Беларуси. Путин рассматривает эти территории как плацдарм для провокаций в Украине. Можете ли вы предположить, о каком именно оружии идет речь? Где оно может быть размещено? Какую реальную опасность оно может представлять для Украины?

– Что касается Крыма, то разговоры о том, что Россия разместила там ядерное оружие, ведутся в последние 6-7 лет. Время от времени этот вопрос затрагивали и западные партнеры Украины. Но достоверной информации об этом нет. Даже западные аналитики, западные разведки в открытом доступе только предполагают, что в Крыму может быть ядерное оружие.

Если исходить из ранее обнародованной информации, то это, прежде всего, тактическое ядерное оружие. То есть это боевые части к ракетам "Искандер", спецбоеприпас или авиационные бомбы с ядерной боеголовкой.

Что касается конкретных мест размещения ядерного оружия в Крыму, то говорилось о базе подлодок, которая вырублена в скале близ Балаклеи ("Объект 825 ГТС" – подземная база подлодок, построенная в 1961 году в Балаклавской бухте, – Ред.), где в советские времена находились подлодки Черноморского флота.

Что касается Беларуси, то информация была только от диктатора Лукашенко, говорившего, что "мы можем разместить ядерное оружие". Но, как я понимаю, Беларусь находится под плотным колпаком западных разведывательных служб. Если бы были реальные факты переброски этого оружия в Беларусь, я думаю, что и балтийские страны, и Польша уже как-то отреагировали бы. Потому что это оружие применимо, прежде всего, против них, а не против Украины.

Я не знаю источников информации ГУР, я могу только оперировать открытыми данными. А согласно им, нет маркеров того, что ядерное оружие переброшено в Беларусь. Такая переброска всегда связана с тем, что оружие охраняют, используется какой-то спецпоезд, силы спецназначения и т.д.

Это совсем другая ситуация, чем в Крыму, где контролировать такие вещи очень тяжело. Беларусь – небольшая страна, и разведывательная сеть достаточно мощная для того, чтобы отслеживать эти моменты.

– Итак, по вашему мнению, речь идет о тактическом, а не о стратегическом ядерном оружии, что намного лучше для нас, если здесь вообще уместны такие сравнения. Тактическое оружие имеет не столь обширную зону поражения, верно?

– Да. Стратегическое ядерное оружие – это о поражении Европы, о поражении Соединенных Штатов, потому что его зона поражения 3-3,5 тысячи километров. Но стратегическое ядерное оружие недостаточно мобильно. Естественно, есть "Ярс" (твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования PC-24 "Ярс", – Ред.), есть мобильные установки, с которых запускаются эти ракеты. Но из мест своей постоянной дислокации они не выезжали.

– В сети была неподтвержденная информация о стратегическом ядерном потенциале России, о том, что якобы пусковые шахты размещены чуть ли не по всей территории РФ. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Если действительно речь идет о шахтах, могут ли те же США нанести превентивные удары по ним в случае попытки Кремля применить это оружие?

– Только что вы сказали об американской стратегии, которая заключается в наблюдении за местами хранения стратегического ядерного оружия и реакции в случае начала самого процесса запуска, потому что он непрост и небыстр. Американцы должны отслеживать точки, которые находятся на одном месте долгое время, потому что их невозможно передвинуть.

Так, первый этап – это нанесение ударов по местам, где расположено стратегическое ядерное оружие, а второй этап – нанесение ударов по местам, где размещены носители этого ядерного оружия. То есть базы подлодок, аэродромы стратегической авиации и т.д.

Это все есть в плане в США. Но мы все понимаем, что это будет означать Третью мировую войну. Чтобы решиться на применение ядерного оружия, Россия должна получить поддержку, по крайней мере, от Китая и Индии. Но ни Китай, ни Индия этого не поддержат никогда. Это самоубийство.

Причем факт использования ядерного оружия невозможно скрыть. Полет этой ракеты – это не десять секунд и не десять минут. Будет очевидно, что Россия начала это, и у американцев есть определенный выстроенный алгоритм действий на такой случай.

– Итак, мы можем надеяться, что даже если у Кремля поднимется рука применить ядерное оружие, все же до всемирной катастрофы дело не дойдет?

– Никто не может гарантировать полностью, что ядерная война не произойдет. Она может начаться в любой момент, особенно, если Путин решит, что ему уже ничего не светит. Но я думаю, что определенные меры предосторожности со стороны Запада есть для того, чтобы этого не произошло.

– В контексте того, что может побуждать Кремль нажать на ядерную кнопку. Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что оккупанты начали укреплять свою оборону Крыма. Считаете ли вы, что вопрос о деоккупации украинского полуострова – это вопрос краткосрочной перспективы? Предполагаете ли вы, что именно освобождение Крыма может стать последней каплей для Кремля в плане использования ядерного оружия?

– Это вопрос, который вызывает больше всего разногласий в позиции Украины и Запада. Коллективный Запад считает, что военная операция против Крыма может побудить Путина применить тактическое ядерное оружие или химическое оружие против Украины. Поэтому вопрос освобождения Крыма военным путем сейчас дискуссионный. В настоящее время Запад считает, что не стоит начинать освобождение Крыма, чтобы не спровоцировать Путина.

– То есть снова старая песня: не провоцируйте Путина, договаривайтесь с ним.

– Да. Но сейчас мы полностью находимся на дотациях Запада и в военном плане, и в финансовом. Потому любой президент Украины будет вынужден считаться с пожеланиями Запада. Перекрывание такого канала будет означать смерть для Украины.