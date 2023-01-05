Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и Белоруссии, Путин готовит провокации – ГУР

В ГУР МО Украины заявили, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и Белоруссии. Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины.

Видео дня

Об этом сказал представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДОМ. Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будь то с территории временно захваченного Крыма или территории Беларуси станет последним шагом для действующего путинского режима и самой России.

"Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны России, мы должны понимать, что эта угроза лишь приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси Путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся эта информация отслеживается, разведданные есть, так что неожиданностью это не станет", - сказал Юсов.

По его словам, в Кремле четко понимают, что такой шаг станет последним для них.

"Если они его сделают, ужаснее будет только им", – добавил Юсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам белорусского оппозиционера, экс-министра культуры Павла Латушко, Путин готовится к размещению в Беларуси ядерного оружия.

А в Пентагоне заявили, что Россия продолжает наращивать свой ядерный потенциал. Она модернизирует орудие массового поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!