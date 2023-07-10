Ядерное оружие и ЧВК 'Вагнер' в Беларуси: очередной блеф Кремля для давления на Европу

Бурные события первого месяца лета 2023 года вновь вернули Беларусь и ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в украинское и мировое медиапространство. Наиболее громкой сенсацией стало стремительное завершение восстания ЧВК "Вагнер" при посредничестве беларуского президента Лукашенко и договоренности о перебазировании российских наемников в Республику Беларусь. Это определенным образом даже затмило в печати процесс передачи российского тактического ядерного оружия режиму Лукашенко, о чем активно писало наше издание.

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НАТО сдержанно реагирует на новые вызовы со стороны Беларуси

Несмотря на довольно резкие заявления диктатора Лукашенко, особенно относительно ядерного оружия, западные страны и НАТО весьма сдержанно реагируют на его риторику, справедливо считая это элементом политического и информационно-психологического давления на Европу со стороны России. Так, официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал это "очередным примером просто безрассудной и безответственной риторики России, которую Вашингтон должен воспринимать серьезно". Также он отметил: "Мы делаем все возможное, чтобы следить. Мы не видим ничего, что показывает нам, что есть неизбежные признаки перемещения ядерного потенциала или неизбежный риск ядерной войны в Украине или даже на континенте". По его словам, Соединенные Штаты и дальше будут прилагать усилия для сдерживания ядерных угроз, в том числе со стороны Российской Федерации.

Также было заявлено, что НАТО внимательно следит за перемещениями наемников ЧВК "Вагнер" и руководителя этой группировки Евгения Пригожина. 6 июля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал: "Мы видели определенную подготовку к размещению больших групп солдат "Вагнера" в Беларуси. Пока мы не видели, чтобы многие из них ехали в Беларусь".

Польша наращивает силы на восточной границе и хочет ядерное оружие – наиболее адекватный ответ Лукашенко

Наиболее острой и адекватной реакцией на провокации официального Минска стали действия Польши, ближайшего соседа Беларуси. В частности, вооруженные силы Польши начали укреплять свои восточные границы. "В ближайшие дни около 1000 солдат и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад передислоцируются на восток Польши. Целью операции "Безопасное Подляшье" является передовое учебное присутствие части Сухопутных войск и демонстрация нашей воли".

Однако еще более серьезным заявлением является озвученное желание Варшавы получить ядерное оружие в ответ на аналогичные события в соседней Беларуси. Об этом заявил руководитель польского Офиса международной политики Якуб Кумох. В частности, он отметил: "В 1997 году был подписан пакт НАТО – Россия, на основе которого есть убеждение, что никаких дополнительных постоянных сил НАТО не следует развертывать в Восточной Европе. Мы считаем, и президент сказал на саммите НАТО, что этот пакт – мертв, Россия его просто аннулировала агрессией против Украины". Таким образом, в офисе польского президента Дуды очень заинтересованы в развертывании сил НАТО в Польше и участии в программе Nuclear Sharing.

Естественно, нынешняя осторожная политика администрации американского президента Джо Байдена делает приближение Польши к ядерному статусу маловероятным, но польская риторика сигнализирует о том, что дальнейшее распространение российского ядерного оружия может рано или поздно получить "зеркальный" ответ. По крайней мере, американские ядерные силы, например в виде стратегической авиации, могут быть легко и быстро размещены в Польше, без предоставления такого оружия самой польской армии.

От кого будет защищать Лукашенко ЧВК "Вагнер"?

В целом среди многих вариантов дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер" в Беларуси можно выделить несколько основных, среди которых может быть даже охрана тех же ядерных сил на территории Беларуси. При этом вариант повторных атак на территорию Украины считается наиболее рискованным для "вагнеровцев" в силу их небольшого количества для таких задач и крепкой обороны северных украинских границ. Поэтому не исключено, что мы можем наблюдать временное размещение ЧВК с целью их дальнейшей передислокации в Африку и Сирию, где они, собственно, и оперировали до вторжения в Украину. В случае их ухода в лагерях возле Минска с немалой вероятностью можно предположить два почти противоположных варианта.

Так, ЧВК "Вагнер" может быть инструментом давления Москвы на Лукашенко, угрожая его личной безопасности. Однако еще более интересным и вероятным вариантом является использование Лукашенко пригожинских наемников именно для защиты от возможных действий России против Беларуси и самого президента лично, что может свидетельствовать о желании беларуского лидера постепенно дистанцироваться от Кремля.

Похожая логика применима и в вопросе ядерных сил в Беларуси. При необходимости "вагнеровцы" по приказу Лукашенко смогут взять под физический контроль пусковые установки "Искандер" с ядерными ракетами. Конечно, это только один из вариантов развития событий, но после восстания Пригожина беларуский диктатор может попытаться выбраться из-под токсического и почти полного влияния со стороны России. На данный момент ЧВК "Вагнер" фактически еще не начинал передислокацию в Беларусь, то же можно сказать и о носителях ядерного оружия. Следует упомянуть о Карибском кризисе, в котором вопросы размещения ядерных сил были элементом глобального политического давления и блефа, которые так часто использует Кремль в своей внешней политике.