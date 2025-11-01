'Ядерный терроризм': Украина призвала мир привлечь РФ к ответственности за удары по подстанциям АЭС

Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна-террорист РФ осуществляет целенаправленные удары по подстанциям, от стабильного функционирования которых зависит надежное внешнее электропитание атомных электростанций. В ведомстве подчеркнули, то эти объекты являются критически важными для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности Украины.

Поэтому Украина призвала мир, в частности, МАГАТЭ, привлечь РФ к ответственности за удары по подстанциям АЭС. Об этом говорится в заявлении украинского МИД.

Российский ядерный терроризм

По информации министерства, впервые после 12 декабря 2024 года, когда совет управляющих МАГАТЭ абсолютным большинством принял резолюцию GOV/2024/73, подчеркивающую прямую угрозу ядерной безопасности и физической ядерной безопасности от ударов по инфраструктуре внешнего электропитания АЭС, Россия снова осуществила прицельные атаки.

МАГАТЭ сообщило, что в результате утренней военной активности 30 октября года были повреждены подстанции, важные для безопасного внешнего электропитания АЭС. Украина полностью разделяет обеспокоенность, высказанную в обновлении генерального директора МАГАТЭ.

Дипломатическое ведомство заявило, что целенаправленные удары по гражданским энергетическим объектам, от которых напрямую зависит безопасная эксплуатация ядерных установок, имеют признаки ядерного терроризма. Также такие удары грубо нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, принципы различения и пропорциональности.

"Росатом" причастен к террору

Учитывая характер целостного определения, последовательность поражения узловых подстанций и соответствие выбранных целей схемам внешнего электропитания АЭС, есть основания полагать, что к планированию этих атак привлечены представители российских государственных энергетических компаний, в том числе государственной корпорации "Росатом".

"Украина настаивает на привлечении Российской Федерации, а также причастных должностных лиц и корпоративных структур к ответственности в национальных и международных юрисдикциях", – говорится в заявлении МИД.

Напомним, блэкаут на Запорожской атомной электростанции продолжался с 23 сентября – после повреждения последней высоковольтной линии 750 кВ. Из-за инцидента крупнейшая атомная станция Европы месяц работала в аварийном режиме, используя дизель-генераторы для поддержания систем охлаждения шести энергоблоков и бассейнов с отработанным топливом.

Как сообщал OBOZ.UA, директор центра исследований энергетики Александр Харченко назвал настоящей целью российской провокации – переподключить временно оккупированную электростанцию к собственной энергосистеме. Эксперт назвал такой сценарий угрожающим, потому что "Росатом" не имеет специалистов, которые могли бы эффективно управлять станцией, модернизированной уже в независимой Украине.

