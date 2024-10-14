Афро… россияне. Ну, или чернорусы, как угодно.

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Относительно участия в составе подразделений РОВ добровольцев из стран Африки, которые изъявили желание принять участие в, так называемой, "СВО".

Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом:

-низкий уровень знания русского языка, нежелание более глубокого изучения языка и понимания приказов;-отсутствие понимания различия званий и старшинства в подразделении;-нежелание выполнения задач в составе штурмовых групп;-крайне разгульное и расслабленное поведение в составе подразделений;-низкий уровень обучаемости и эффективности;-выполнение физических работ по обустройству позиций - некачественное.

Судя по отчётам с мест пребывания пополнения, с чёрнорусами у РОВ совсем всё плохо. Воевать не хотят. Работать не хотят. Давай водка, баба с белая попа и "Джамбо-джамбо!"

Якуты закончились, чёрнорусы подвели, что дальше? Пхеньянцы будут спасать плешивую моль? Какой позор? В эпоху СССР весь это сброд тянули 15 республик, а сейчас, мирской сброд тянет мракобесие путина… Россияне, вы и вправду в полной ****…