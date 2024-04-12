Япония и партнеры помогли Украине разминировать более 18 тысяч квадратных километров территорий, – Драпятый

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины сообщил во время визита в Японию, который стал продолжением рабочей поездки в Королевство Камбоджа. Украинская делегация МВД и Министерства экономики провела ряд встреч с руководством Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и обсудила дальнейшие шаги по развитию сотрудничества в сфере противоминной деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В результате полномасштабного вторжения России более 156 тысяч квадратных километров Украины считаются потенциально заминированными. Более года назад этот показатель составлял 174 тысячи квадратных километров. Как рассказал во время учредительной встречи с руководством JICA заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, благодаря усилиям украинских саперов и поддержке международных партнеров удалось обследовать и разминировать более 18 тысяч квадратных километров территорий.

"Мы благодарны правительству Японии и JICA за поддержку возможностей украинских саперов. За время полномасштабной войны Государственная служба чрезвычайных ситуаций получила от JICA техническую помощь на сумму более 30 миллионов долларов США. Это специализированные грузовики-краны, автомобили для перевозки личного состава, современные металлодетекторы, защитное снаряжение. Но самый важный наш общий проект – развитие Тренингового центра ГСЧС, который будет готовить саперов и тестировать новейшее оборудование", – сообщил Богдан Драпятый.

Старший вице-президент JICA Кацура Миядзаки во время встречи с украинской делегацией выразила слова поддержки народу Украины в ужасной войне, развязанной Россией. Однако подчеркнула готовность Японии долгосрочно помогать нашей стране в сфере противоминной деятельности и восстановления.

Генеральный директор Департамента по вопросам управления и развития мира JICA Джунко Масуда отметила, что наши государства имеют успешную историю сотрудничества и взаимопонимания.

"Украина показала всем устойчивость и стремление к развитию. Мы это поддерживаем и содействуем. JICA подготовила проект, в котором определила базовые направления восстановления и развития Украины. Отдельно мы сосредоточились на усилении возможностей пиротехников ГСЧС в сфере разминирования. Поэтому нам так важно было, чтобы вы посетили Камбоджу и ознакомились с опытом СМАС. Рада была услышать ваши положительные отзывы. СМАС уже более 30 лет занимается разминированием, подготовкой, испытанием нового оборудования. Убеждена, что благодаря их опыту и новым методам Украине понадобится гораздо меньше времени для очищения своих территорий от взрывоопасных предметов", – подчеркнула Масуда.

Украинская делегация посетила в префектуре Яманаси производство машин механизированного разминирования NIKKEN и тренинговый центр для операторов спецтранспорта. По подтверждению JICA, пиротехники ГСЧС получат от правительства Японии 22 машины механизированного разминирования. Из них 12 – производства NIKKEN и еще 10 – другого японского производителя.

Мы видели эти машины в работе на минных полях Камбоджи. Это современные, эффективные машины, таких в Украине еще нет. До конца этого года ожидаем от правительства Японии и JICA 14 единиц, остальные 8 – до апреля следующего года", – заметил Богдан Драпятый.

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) является правительственным агентством, которое координирует официальную помощь развитию, способствует экономическому и социальному росту в развивающихся странах и их международному сотрудничеству.