"Яростное уничтожение оккупантов продолжается": в ГУР показали кадры точной работы по врагу и его технике. Видео

Подразделения активных действий ГУР МО Украины обнародовали новые кадры боевой работы против российских оккупационных войск. Украинские спецназовцы во взаимодействии с Силами обороны уничтожают живую силу врага, его укрытия и ключевые элементы логистики непосредственно на передовой.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На обнародованных кадрах зафиксированы эпизоды ближних стрелковых боев, во время которых бойцы спецподразделений ГУР ликвидируют российских военных и штурмуют их позиции. Отдельное внимание в видео уделено уничтожению вражеских укрытий и техники, которая использовалась для обеспечения боевых действий оккупантов.

В частности, спецназовцы поразили наземные роботизированные комплексы противника, которые применялись для логистики и доставки ресурсов на передний край. Такие цели являются критически важными для армии РФ, ведь их уничтожение затрудняет поставки боеприпасов и снаряжения подразделениям, находящимся в зоне активных боевых действий.

Боевая работа продолжается по всей линии боевого соприкосновения, а подразделения разведки и в дальнейшем будут действовать в тесной координации с другими составляющими Сил обороны Украины. Украинские военные подчеркивают, что вооруженная борьба против оккупационных войск не прекращается ни днем, ни ночью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы подразделения Национальной гвардии Lasar's Group уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган". Операция проводилась в полосе ответственности 17 армейского корпуса во взаимодействии с 422-м ОББС LUFTWAFFE и 104-м центром беспилотных систем.

