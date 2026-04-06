Является носителем ракет 'Калибр': что известно о фрегате 'Адмирал Макаров', пораженном в порту Новороссийска

Украинские Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля атаковали российский фрегат "Адмирал Макаров" в порту Новороссийска. Операция состоялась в рамках комплексного удара по инфраструктуре противника, включая нефтетерминал "Шесхарис" и буровую платформу "Сиваш". Поражение корабля подтверждено официально.

Однако масштабы повреждений еще устанавливаются. Об операции сообщили Силы беспилотных систем ВСУ.

Удар по фрегату осуществили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем во взаимодействии со Служба безопасности Украины. Атака была частью более широкой операции по объектам в районе Новороссийска, в частности по стратегическому терминалу "Шесхарис".

Во время захода на цель российский корабль пытался отразить атаку, применяя системы противовоздушной обороны непосредственно с борта. Несмотря на это, украинские дроны достигли цели.

Фрегат "Адмирал Макаров" является одним из самых современных кораблей Черноморского флота РФ и относится к проекту 11356Р "Буревестник" (классификация НАТО – Krivak V). Судно регулярно использовалось для запусков крылатых ракет "Калибр" по территории Украины.

Судном руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области, военный преступник и коллаборационист с Россией капитан 1 ранга Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ

Кроме корабля, украинские военные поразили самоподъемную буровую установку "Сиваш". Российские силы применяли ее как мобильную платформу для размещения систем противовоздушной обороны и радиолокации в Черном море.

Фрегат был введен в эксплуатацию в 2017 году, имеет экипаж около 180 человек и может нести ударное, зенитное и противолодочное вооружение. Ранее корабль участвовал в военных операциях РФ в Сирии, а с 2022 года – в полномасштабной войне против Украины.

