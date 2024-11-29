Юрий Голик сообщил о работе над модификацией дрона-ретранслятора STING Spider

Украинские военные технологии развиваются прямо во время войны. К примеру, команда дронопроизводителей, которую собрал предприниматель и волонтер Юрий Голик, не только создала и производит для фронта беспилотники разного функционала, но и постоянно совершенствует их. Сейчас подобную модификацию проходит дрон-ретранслятор STING Spider.

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Его разработали в качестве спутника для бомберов и камикадзе из той же модельной линейки STING. Все они неуязвимы к влиянию средств радиоэлектронной борьбы из-за особых технологий защиты связи управления и передачи видеосигнала. Однако "паук" делает эту связь еще крепче, позволяя поставщикам взрывных подарков обходить сложности рельефа и летать на низких высотах. Для упрощения управления инженеры встроили в него несколько опций – полет миссией, удержание точки в пространстве. И для этого STING Spider не нуждается в связи со спутниками, ведь пользуется не GPS, а собственной навигационной системой.

Какими именно будут обновления ретранслятора, разработчики пока не афишируют. Однако уверены, что новая версия будет еще успешнее в сопровождении боевых коптеров.

"Мы провели ряд встреч и консультаций с пилотами нескольких бригад. Обратная связь и советы практикующих пользователей натолкнули нас на идею новой конфигурации ретранслятора. Она будет "сотрудничать" с нашими ударными беспилотниками. И, конечно, с другими аппаратами тоже. Когда убедимся, что новый дрон эффективен на все 100%, передадим его на фронт", – сообщил Юрий Голик.