Ювелирная работа операторов дронов: спецназовцы СБУ за неделю уничтожили 21 единицу военной техники РФ. Видео

Бойцы Службы безопасности Украины принимают участие в украинском контрнаступлении бок о бок с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Военные контрразведчики СБУ уничтожили 21 единицу военной техники российских захватчиков менее чем за неделю.

Видео дня

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Там также показали кадры работы ударных дронов по вражеским целям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Благодаря ювелирной работе операторов этих БПЛА враг потерял 11 своих танков.

Кроме того, за неделю контрразведчики "демилитаризовали" две самоходные артиллерийские установки, две БМП, два МТЛБ и один броневик, а также три единицы автомобильной техники армии РФ.

"Наши специалисты в контрнаступлении освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ. Работаем дальше до полной Победы!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская "Армия дронов" продолжает уничтожать российских захватчиков и их вооружение на разных участках фронта. Благодаря этим ударным БПЛА в Луганской области за два дня было "демилитаризовано" несколько единиц техники врага на миллионы долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!