''Ювелирная работа'': в сети показали, как ВСУ охотятся на российские танки и превращают их в металлолом. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать вражескую технику на украинской земле. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады с помощью дронов вывели из строя российский танк.

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Оккупанты пытались убежать от ударов украинцев, однако безуспешно. Видео ювелирной работы показали на странице 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.

"Кошмарим" вражеские танчики, чтобы меньше беспокоили нашу пехоту. Потому что мы нашу пехоту любим, а вражеские танчики – нет", – написали воины.

На опубликованных кадрах виден российский танк, его атакует украинский дрон. Украинские операторы делают несколько сбросов, после чего танк получил повреждения, а россияне попытались скрыться.

Однако это им не удается. Со второй попытки оператор смог сделать сброс прямо в открытый люк танка. Дело довершила заброшенная внутрь танка граната.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали об ожесточенных боях за Бахмут. Накануне в попытках штурмовать позиции украинских воинов в этом несокрушимом городе за сутки было ликвидировано 115 оккупантов, 197 получили ранения.

Также сообщалось, что нацгвардейцы раскрыли подробности уничтожения в районе Бахмута вражеского СУ-25. Он прикрывал вражескую пехоту и был сбит украинскими воинами из ПЗРК "Перун".