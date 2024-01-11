Ювелирный сброс с "Мавика": в НГУ показали, как достают оккупантов в блиндажах. Видео

Военнослужащие Сил обороны Украины показали эффектное уничтожение российских оккупантов, которые прятались в окопе. Укрытие врага не помешало оператору дрона сбросить боеприпас максимально точно и отправить захватчикам подарок в виде "бавовны".

Видео дня

Ролик 10 января обнародовала в Telegram 3-я бригада оперативного назначения "Спартан" Национальной гвардии. Она была сформирована в рамках кампании Гвардии наступления.

"Оккупанту не спрятаться! Российские солдаты пытаются скрыться от украинских дронов, но это не помогает им выжить. Аэроразведкой была обнаружена пехота оккупантов, после чего был сделан ювелирный сброс с "Мавика", – написала пресс-служба военных.

Видео снято зимой. Направление, на котором была совершена операция, не уточняется.

Двое российских захватчиков увидели в небе украинский дрон и решили, что укрытие их спасет. Однако "Мавик" с поражающей точностью доставил взрывчатку к месту назначения.

"Каждый уничтоженный оккупант на украинской земле приближает нас к победе!" – подчеркнули в бригаде "Спартан".

Как ранее писал OBOZ.UA, 9 января Силы обороны Украины ликвидировали 800 российских оккупантов. Потери врага в живой силе за все время полномасштабного вторжения составили почти 367 тысяч человек, сообщается в статистике Генерального штаба ВСУ.

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